Dieta detox 3 giorni frullati, la vera dieta rapida per dimagrire: menÃ¹

Salute e benessere Diete

Dieta detox 3 giorni frullati, la vera dieta rapida per dimagrire: menù Dieta detox 3 giorni frullati, la vera dieta rapida per dimagrire: menù

Dieta detox 3 giorni frullati: dieta rapida per dimagrire.La dieta detox dei 3 giorni con frullati è una dieta rapida e sgonfiante che aiuterà l’organismo a liberarsi dalle tossine e dai liquidi in eccesso. La dieta detox 3 giorni frullati è la dieta rapida ed ideale dopo un weekend all’insegna del cibo. Si tratta di un regime alimentare ha da subito conquistato molte vip, ma senza dubbio la dieta detox può avere benefici su chiunque, soprattutto dopo le feste o dopo weekend di pranzi e cene pesanti in famiglia, quando ci si sente affaticate e appesantite. La dieta disintossicante oltre ad esser utile per sgonfiarsi e ritrovare le energie è perfetta anche per prepararsi alla prova costume perchè aiuta a perdere i liquidi in eccesso e migliora il tono della pelle.Se volete seguire una dieta detox di 3 giorni vi basterà eliminare le proteine animali e ridurre al minimo il consumo di grassi e zuccheri. Il menu della dieta detox di 3 giorni si basa su alcuni alimenti, in particolare sono da prediligere fibre e proteine di origine vegetale, sostanze antiossidanti e tanta, tantissima acqua. Alla domanda se la dieta detox fa male, possiamo tranquillamente rispondere di no, perchè è un regime alimentare di breve durata molto utile per disintossicare l’organismo. In pochi giorni potrete perdere fino a 1,5 kg.DIETA DETOX 3 GIORNI FRULLATI: COME FUNZIONALa dieta detox 3 giorni consiste in un regime alimentare depurativo e quindi predilige il consumo di cibi liquidi o cremosi che contribuiscono a smorzare l’appetito e a dissetare. Per questo motivo i frullati sono essenziali e se ne consigliamo almeno un paio al giorno. Scegliete la frutta e la verdura che più preferite ed insaporitela con succo di agrumi oppure senzero o curcuma. Ottimo è il frullato di mele, fragole e succo d’arancia oppure il frullato di pesca e frutti di bosco. Anche se la dieta è prevalentemente liquida, ricordate di assumere comunque almeno un litro e mezzo di acqua naturale al giorno per aumentare la diuresi. Oltre ai frullati, sono consigliati anche i centrifugati detox che aiutano a mantenere la pelle giovane e a combattere fatica e ritenzione idrica. Dunque gli alimenti consigliati nella dieta detox sono il pomodoro e l’ananas ricchi di vitamina C, potassio e magnesio; i vegetali verdi quali zucchine, spinaci, lattuga, cetriolo, rucola che apportano acido folico, ferro oltre che vitamine E e K.Questi vegetali apportano le vitamine e i sali minerali necessari per la salute e la bellezza. E le calorie sono sotto controllo, dato che frutta e verdura sono composte per la maggior parte di acqua. L’aspetto positivo dei centrifugati è che, spremendo la buccia, gli ingredienti mantengono tutte le vitamine e gli elementi nutritivi preziosi che spesso scarseggiano nella nostra dieta di tutti i giorni. Per potenziare l’effetto depurativo dei centrifugati è molto importante consumarli appena fatti, proprio perchè le verdure e la frutta conservano intatte le loro proprietà.DIETA DETOX 3 GIORNI FRULLATI: MENU’ DEI 3 GIORNIPRIMO GIORNOColazione: 1 coppa di frutti di bosco al naturale + 2-3 fette integrali + una tazza di tè biancoSpuntino: 1 spremuta di agrumi o un centrifugato detoxPranzo: 70 g di farro con piselli (100 g) da condire con 1cucchiaio di olio + 1 frutto o un frullato detoxSpuntino: 1 tazza di tè verde o una tisana detox + 1 mela bio con la bucciaCena: 1 minestrone tradizionale di verdure + 250 gr di fruttaSECONDO GIORNOColazione: 150 g di yogurt di soia o yogurt magro + 2 cucchiai di muesli al naturaleSpuntino: 1 spremuta di pompelmoPranzo: 70 g di spaghetti integrali con verdure al vapore (zucchine, broccoli e melanzane) + insalata mista condita con 1 cucchiaio di olio extravergineSpuntino: 1 tazza di tè bianco + 1 carotaCena: 1 hamburger di verdure + spinaci lessi conditi con 1 cucchiaio di olio extravergineTERZO GIORNOColazione: tè verde o 1 tisana detox + 1 yogurt di soia o magro + 2 fette biscottate con marmellata di frutta bioSpuntino: 1 spremutaPranzo: 70 g di riso integrale + asparagi al vapore da condire con 1 cucchiaio di olio a crudoSpuntino: 1 tazza di tè verde + 5 nociCena: 150 g di seitan e pomodorini freschi conditi con 1 cucchiaio di olio extravergine a crudo + macedonia di frutta. Trattandosi di un regime molto restrittivo raccomandiamo come sempre dichiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare questo titpo di alimentazione.

Dieta detox 3 giorni frullati: dieta rapida per dimagrire.La dieta detox dei 3 giorni con frullati è una dieta rapida e sgonfiante che aiuterà l’organismo a liberarsi dalle tossine e dai liquidi in eccesso. La dieta detox 3 giorni frullati è la dieta rapida ed ideale dopo un weekend all’insegna del cibo. Si tratta di un regime alimentare ha da subito conquistato molte vip, ma senza dubbio la dieta detox può avere benefici su chiunque, soprattutto dopo le feste o dopo weekend di pranzi e cene pesanti in famiglia, quando ci si sente affaticate e appesantite. La dieta disintossicante oltre ad esser utile per sgonfiarsi e ritrovare le energie è perfetta anche per prepararsi alla prova costume perchè aiuta a perdere i liquidi in eccesso e migliora il tono della pelle. Se volete seguire una dieta detox di 3 giorni vi basterà eliminare le proteine animali e ridurre al minimo il consumo di grassi e zuccheri. Il menu della dieta detox di 3 giorni si basa su alcuni alimenti, in particolare sono da prediligere fibre e proteine di origine vegetale, sostanze antiossidanti e tanta, tantissima acqua. Alla domanda se la dieta detox fa male, possiamo tranquillamente rispondere di no, perchè è un regime alimentare di breve durata molto utile per disintossicare l’organismo. In pochi giorni potrete perdere fino a 1,5 kg. DIETA DETOX 3 GIORNI FRULLATI: COME FUNZIONA

La dieta detox 3 giorni consiste in un regime alimentare depurativo e quindi predilige il consumo di cibi liquidi o cremosi che contribuiscono a smorzare l’appetito e a dissetare. Per questo motivo i frullati sono essenziali e se ne consigliamo almeno un paio al giorno. Scegliete la frutta e la verdura che più preferite ed insaporitela con succo di agrumi oppure senzero o curcuma. Ottimo è il frullato di mele, fragole e succo d’arancia oppure il frullato di pesca e frutti di bosco. Anche se la dieta è prevalentemente liquida, ricordate di assumere comunque almeno un litro e mezzo di acqua naturale al giorno per aumentare la diuresi. Oltre ai frullati, sono consigliati anche i centrifugati detox che aiutano a mantenere la pelle giovane e a combattere fatica e ritenzione idrica. Dunque gli alimenti consigliati nella dieta detox sono il pomodoro e l’ananas ricchi di vitamina C, potassio e magnesio; i vegetali verdi quali zucchine, spinaci, lattuga, cetriolo, rucola che apportano acido folico, ferro oltre che vitamine E e K. Questi vegetali apportano le vitamine e i sali minerali necessari per la salute e la bellezza. E le calorie sono sotto controllo, dato che frutta e verdura sono composte per la maggior parte di acqua. L’aspetto positivo dei centrifugati è che, spremendo la buccia, gli ingredienti mantengono tutte le vitamine e gli elementi nutritivi preziosi che spesso scarseggiano nella nostra dieta di tutti i giorni. Per potenziare l’effetto depurativo dei centrifugati è molto importante consumarli appena fatti, proprio perchè le verdure e la frutta conservano intatte le loro proprietà. DIETA DETOX 3 GIORNI FRULLATI: MENU’ DEI 3 GIORNI

PRIMO GIORNO

Colazione: 1 coppa di frutti di bosco al naturale + 2-3 fette integrali + una tazza di tè bianco

Spuntino: 1 spremuta di agrumi o un centrifugato detox

Pranzo: 70 g di farro con piselli (100 g) da condire con 1cucchiaio di olio + 1 frutto o un frullato detox

Spuntino: 1 tazza di tè verde o una tisana detox + 1 mela bio con la buccia

Cena: 1 minestrone tradizionale di verdure + 250 gr di frutta

SECONDO GIORNO

Colazione: 150 g di yogurt di soia o yogurt magro + 2 cucchiai di muesli al naturale

Spuntino: 1 spremuta di pompelmo

Pranzo: 70 g di spaghetti integrali con verdure al vapore (zucchine, broccoli e melanzane) + insalata mista condita con 1 cucchiaio di olio extravergine

Spuntino: 1 tazza di tè bianco + 1 carota

Cena: 1 hamburger di verdure + spinaci lessi conditi con 1 cucchiaio di olio extravergine TERZO GIORNO

Colazione: tè verde o 1 tisana detox + 1 yogurt di soia o magro + 2 fette biscottate con marmellata di frutta bio

Spuntino: 1 spremuta

Pranzo: 70 g di riso integrale + asparagi al vapore da condire con 1 cucchiaio di olio a crudo

Spuntino: 1 tazza di tè verde + 5 noci

Cena: 150 g di seitan e pomodorini freschi conditi con 1 cucchiaio di olio extravergine a crudo + macedonia di frutta. Trattandosi di un regime molto restrittivo raccomandiamo come sempre dichiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare questo titpo di alimentazione.