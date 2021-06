Salute e benessere Diete

Dieta da 1200 calorie per dimagrire: cosa mangiare e quanto si dimagrisce?

La dieta da 1200 calorie per perdere peso assicura un dimagrimento in poche settimane. Per dimagrire con la dieta da 1200 calorie bisogna fare attenzione al numero di calorie che si consumano ogni giorno.

Ma quanto di dimagrisce con la dieta da 1200 calorie?

La perdita di peso è sempre soggettiva: in media, quella ideale è di 0,5. – 1 kg a settimana, soprattutto se affiancata dallo svolgimento di attività fisica, che determina un forte impatto sulla composizione corporea.

Il menu settimanale per una dieta da 1200 calorie comprende tutti i cibi più salutari e sani a cui riesci a pensare. Qui sotto trovi una tabella con un esempio di dieta da circa 1200 kcal.

La dieta da 1200 calorie al giorno non può essere seguita da chiunque, in quanto questo apporto calorico è molto ristretto e il rischio, soprattutto per persone che hanno un fabbisogno calorico molto elevato, è di scendere al di sotto del proprio metabolismo basale, ottenendo quindi l’effetto contrario a quello sperato.Con una dieta da 1200 calorie quanto si perde in un mese? In un periodo di 4 settimane puoi perdere, in totale, fino a 5 kg. Di seguito trovi ulteriori esempi di cibi che puoi inserire in un piano sano ed equilibrato. Dieta da 1200 calorie: menù settimanale

COLAZIONE

Un esempio di colazione consigliata per una dieta ipocalorica è: 300 grammi di spremuta di arance o pompelmo, 30 grammi di fette biscottate, anche integrali (corrispondenti a 2 fette) e 15 grammi di marmellata. In mancanza di fette biscottate, puoi consumare 30 grammi di biscotti magri oppure optare per un frutto di stagione. Il caffè è ammesso, ma meglio se amaro. Anche le tisane ed i tè sono una valida alternativa per la colazione, meglio se privi di zuccheri raffinati e dolcificati con del miele.

SPUNTINO: un frutto di stagione PRANZO

Per quanto riguarda il pranzo, la parola chiave è: verdure, meglio se di stagione. Ogni giorno puoi accompagnare il piatto principale con un tipo di verdura diverso come gli spinaci, i cavolfiori, i broccoli, le zucchine o l’insalata, purché siano freschi e cotti a vapore. Puoi inserire della pasta o del riso, in dosi non superiori agli 80 grammi, conditi con legumi o formaggi magri. Sale a piacere e 10 grammi di olio extravergine d’oliva per insaporire il tutto. Con riferimento alle verdure, puoi abbondare e mangiare la dose che preferisci. Se l’obiettivo è anche quelli di seguire una dieta che possa contribuire a ridurre la ritenzione idrica accumulata, il consiglio è quello di provare a consumare in dosi maggiori lattuga, finocchi, asparagi, zucchine e cetrioli (poiché stimolano l’azione diuretica e favoriscono l’eliminazione di maggiori tossine). Cerca invece di evitare mais, barbabietola e patate.Alle verdure puoi affiancare della mozzarella o altri formaggi (rispettivamente in dosi da 100 e 80 grammi), carne magra quindi tacchino oppure pollo e, infine, pesce. MERENDA: un frutto di stagione

CENA

La cena migliore per la dieta mediterranea è composta da alimenti ricchi di proteine, con fibre, carboidrati e grassi in quantità ridotte.

Un esempio potrebbe essere: 200 grammi di pesce, affiancati da 150 grammi di legumi, 1 pacchetto di cracker integrali o gallette di riso e, per insaporire, 10 grammi di olio extravergine d’oliva. In alternativa al pesce, puoi consumare 120 grammi di carne (prediligendo sempre magra e alimenti non troppo processati come possono essere gli affettati) e verdure di ogni tipo.