Cucina Ricetta

Ricette detox per la dieta Ricette detox per la dieta

Ricette detox per la dieta. Esistono tantissime ricette detox ideali da consumare quando si comincia una dieta disintossicante e depurativa per l’organismo. Tra le tante ricette detox ne elenchiamo 3 facili da preparare e gustose da consumare.RICETTE DETOX PER LA DIETARICETTA DETOX: Centrifugato sedano, carote e melaE’ un centrifugato antiossidante e dissetante e ricarica il corpo con le vitamine A, B, C, PP, D, E, niacina, acido folico, flavonoidi, carotenoidi, sali minerali e zuccheri. Rinforza le difese immunitarie. Ingredienti:2 carote2 mele1 gambi di sedanoLaviamo bene le carote, le mele e il sedano. Sbucciamo i vegetali, eliminiamo i torsoli dalla mela e tagliamo a pezzi. Passiamo il tutto nella centrifuga e buon appetito!RICETTA DETOX: Centrifugato mela verde, cetriolo e zenzeroIl cetriolo ha poche calorie ed è un potente diuretico, poichè è ricco di vitamine A-B-C. La mela è molto depurativa e svolge un’azione riequlibrante delll’intestino grazie alla presenza di minerali, vitamine, flavonoidi e polifenoli. Infine, lo zenzero ha importanti poteri antinfiammatori.Ingredienti:1 cetriolo1 mela verde1 cucchiaio di zenzero fresco1 cucchiaio di succo di limoneLaviamo bene il cetriolo e la mela. Tagliamo la mela e il cetriolo e inseriamoli nella centrifuga. Versiamo il succo in uno shaker, aggiungiamo il limone e lo zenzero e agitiamo energicamente. Il centrifugato è pronto!RICETTA DETOX: Centrifugato ananas e spinaciL’ananas, ricco di acqua e sali minerali, è in grado di depurare l’organismo dalle tossine ed eliminare la sensazione di gonfiore. Gli spinaci, invece, sono ricchi di ferro e di sostanze antiossidanti che contrastano l’invecchiamento della pelle e aiutano a mantenersi forti e sani. Ingredienti:1 mazzetto di spinaci2 mele verdi4 fette di ananasLaviamo bene gli ingredienti. Tagliamo l’ananas a pezzi. Centrifughiamo il tutto e beviamo.

Ricette detox per la dieta. Esistono tantissime ricette detox ideali da consumare quando si comincia una dieta disintossicante e depurativa per l’organismo. Tra le tante ricette detox ne elenchiamo 3 facili da preparare e gustose da consumare.

RICETTE DETOX PER LA DIETA

RICETTA DETOX: Centrifugato sedano, carote e mela

E’ un centrifugato antiossidante e dissetante e ricarica il corpo con le vitamine A, B, C, PP, D, E, niacina, acido folico, flavonoidi, carotenoidi, sali minerali e zuccheri. Rinforza le difese immunitarie. Ingredienti:

2 carote

2 mele

1 gambi di sedano

Laviamo bene le carote, le mele e il sedano. Sbucciamo i vegetali, eliminiamo i torsoli dalla mela e tagliamo a pezzi. Passiamo il tutto nella centrifuga e buon appetito! RICETTA DETOX: Centrifugato mela verde, cetriolo e zenzero

Il cetriolo ha poche calorie ed è un potente diuretico, poichè è ricco di vitamine A-B-C. La mela è molto depurativa e svolge un’azione riequlibrante delll’intestino grazie alla presenza di minerali, vitamine, flavonoidi e polifenoli. Infine, lo zenzero ha importanti poteri antinfiammatori.

Ingredienti:

1 cetriolo

1 mela verde

1 cucchiaio di zenzero fresco

1 cucchiaio di succo di limone

Laviamo bene il cetriolo e la mela. Tagliamo la mela e il cetriolo e inseriamoli nella centrifuga. Versiamo il succo in uno shaker, aggiungiamo il limone e lo zenzero e agitiamo energicamente. Il centrifugato è pronto! RICETTA DETOX: Centrifugato ananas e spinaci

L’ananas, ricco di acqua e sali minerali, è in grado di depurare l’organismo dalle tossine ed eliminare la sensazione di gonfiore. Gli spinaci, invece, sono ricchi di ferro e di sostanze antiossidanti che contrastano l’invecchiamento della pelle e aiutano a mantenersi forti e sani. Ingredienti:

1 mazzetto di spinaci

2 mele verdi

4 fette di ananas

Laviamo bene gli ingredienti. Tagliamo l’ananas a pezzi. Centrifughiamo il tutto e beviamo.