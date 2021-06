Cronaca Modica

Incidente Modica: morto un ragazzo di 17 anni

Incidente mortale a Modica. A perdere la vita è stato un ragazzo modicano di 17 anni, Thomas Frasca, studente dell’Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi”. Il ragazzo viaggiava a bordo di un motociclo 125, quando per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto, una Citroen C3. Il 17enne è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno porìtuto fare altro che constatarne il decesso. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile. I veicoli sono stati sequestrati.

