Attualità Asp Ragusa

Covid Ragusa, 561 positivi e 26 ricoverati: un morto in ospedale Covid Ragusa, 561 positivi e 26 ricoverati: un morto in ospedale

Un morto, ricoverati in aumento e positivi al Covid 19 in calo in provincia di Ragusa. Sono questi i dati di oggi, 7 giugno, nel bollettino dell'Asp di Ragusa. In totale i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa sono 561 di cui 532 in isolamento domiciliare, 26 ricoverati tra l’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e l’ospedale Guzzardi di Vittoria e 3 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Sono questi i dati diffusi oggi dal bollettino dell’Asp di Ragusa. I guariti sono 11.481 mentre i morti sono aumentati a 274. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si tratta di un uomo di 88 anni di Santa Croce Camerina.Ecco nel dettaglio i positivi elencati nel Bollettino Asp Ragusa di oggi 5 giugno Comune per Comune:19 Acate34 Chiaramonte Gulfi108 Comiso2 Giarratana23 Ispica30 Modica2 Monterosso23 Pozzallo85 Ragusa11 Santa Croce Camerina14 Scicli191 VittoriaIn calo anche il numero dei ricoverati negli ospedali. Ecco come sono distribuiti i 26 ricoverati, tutti residenti in provincia di Ragusa, nei due ospedali: 20 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ed in particolare 14 nel reparto di Malattie Infettive, 9 in area grigia, 2 in Rianimazione e 1 nell’area Covid dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 148.171 tamponi molecolari, 29.442 test sierologici, 372.643 test rapidi per un totale di 550.256.

Un morto, ricoverati in aumento e positivi al Covid 19 in calo in provincia di Ragusa. Sono questi i dati di oggi, 7 giugno, nel bollettino dell'Asp di Ragusa. In totale i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa sono 561 di cui 532 in isolamento domiciliare, 26 ricoverati tra l’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e l’ospedale Guzzardi di Vittoria e 3 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Sono questi i dati diffusi oggi dal bollettino dell’Asp di Ragusa. I guariti sono 11.481 mentre i morti sono aumentati a 274. Un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si tratta di un uomo di 88 anni di Santa Croce Camerina. Ecco nel dettaglio i positivi elencati nel Bollettino Asp Ragusa di oggi 5 giugno Comune per Comune:

19 Acate

34 Chiaramonte Gulfi

108 Comiso

2 Giarratana

23 Ispica

30 Modica

2 Monterosso

23 Pozzallo

85 Ragusa

11 Santa Croce Camerina

14 Scicli

191 Vittoria In calo anche il numero dei ricoverati negli ospedali. Ecco come sono distribuiti i 26 ricoverati, tutti residenti in provincia di Ragusa, nei due ospedali: 20 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa ed in particolare 14 nel reparto di Malattie Infettive, 9 in area grigia, 2 in Rianimazione e 1 nell’area Covid dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 148.171 tamponi molecolari, 29.442 test sierologici, 372.643 test rapidi per un totale di 550.256.