Dieta veloce senza carboidrati per dire addio a 5 kg in una settimana

La dieta veloce senza carboidrati può far dire addio a 5 kg in una settimana. Si tratta di una dieta che esclude il consumo di pane e pasta ovvero i principali carboidrati che dominano le tavole italiane. Pane e Pasta sono presenze costanti in qualsiasi regime alimentare (magari poco controllato), i quali non sempre si rivelano amici della linea. Infatti, per chi decide di intraprendere il lungo e duro percorso del dimagrimento, eliminare pane e pasta dal proprio regime alimentare è d’obbligo (o forse no?): ecco la dieta senza carboidrati per dimagrire velocemente. La dieta veloce senza carboidrati può far perdere dai 4 ai 5 kg in una settimana ma fate attenzione perchè eliminare completamente i carboidrati dalla propria alimentazione potrebbe nel lungo tempo manifestarsi come un’azione negativa per la nostra salute.Magari nel breve periodo potrebbe portare a incredibili risultati, ma nel lungo periodo potrebbe trasformarsi in una scelta poco sensata. Perché? La dieta veloce senza carboidrati prevede un rigido regime alimentare che si basa essenzialmente sull’assunzione di proteine, vitamine e grassi (similmente alla Dieta Parker o Dieta Plank). I carboidrati, specialmente quelli assunti attraverso il consumo di pane e pasta, sono considerati come nemici pubblici. Quindi, la dieta veloce senza carboidrati, che elimina in primis pane e pasta non presenta solo vantaggi. Può tuttavia essere un buon inizio per smaltire velocemente i kili di troppo e perdere 10 kg in un mese! Successivamente vi assesterete con una dieta bilanciata e controllata che preveda i carboidrati ma in misura regolata oppure potreste decidere di intraprendere diete diverse.Dieta veloce senza carboidrati: Menù senza pane e pastaLUNEDI – Proteine di carne e pesceColazione: con latte di mandorle (a basso contenuto calorico) o latte magroUn frutto o frutta secca(pesca, pera, mela, ananas, ecc)Pranzo: Petto di pollo (o tacchino) alla piastra con un cucchiaino l’olio evo, Radicchio alla piastra (o invidia)Spuntino: yogurt magroCena: Merluzzo al vapore, verdura lessa (a scelta) con un cucchiaino di olio extra vergine di olivaMARTEDI – Legumi e pesceColazione: Latte magro con cacao magro in polvereFrutta o Frutta seccaPranzo: Fagioli Spagna lessati al pomodoro / aceto) zucchine lesse o alla griglia condite con un cucchiaino di olio evoSpuntino: pinoli e yogurtCena: spigola/orata/altro pesce al cartoccio con pomodoriniMERCOLEDI – Carne rossa e formaggio magroColazione: Latte magro/soia. Frutta o frutta seccaPranzo: Filetto o Controfiletto di Vitello (max 300 grammi) con insalata verde mistaSpuntino: frutta secca e yogurtCena: Ricotta di mucca da latte scremato/parzialmente scremato, melanzane grigliateGIOVEDI – Affettato magro e pesceColazione: Latte magro/soia. Frutta o frutta seccaPranzo: 150 grammi di bresaola. Verdura lessa a scelta (potete pensare anche al broccolo o ai cavoletti di bruxelles in inverno) con un cucchiaino di olio evoSpuntino: noci secche (10 grammi)Cena: Spigola alla piastra, asparagi lessiVENERDI – Frittata e legumiColazione: yogurt magroPranzo: frittata di albume, insalata verde condita con un cucchiaino di olio evoSpuntino: Mandorle (10 grammi)Cena: Lenticchie lesse (100 grammi), pomodori conditi con un 1 cucchiaino di olio evoSABATO – Carne e PesceColazione: Latte magro/soia, frutta o frutta seccaPranzo: pollo alla piastra con pomodoriSpuntino: arachidi (10 grammi)Cena: Merluzzo lesso (300 grammi), pomodori e insalata conditi con un cucchiaino di olio evoDOMENICA – Affettato magro e legumiColazione: yogurtPranzo: Fesa di tacchino (150 grammi max)Spuntino: anacardi (10 grammi)Cena: zuppa di verdure e legumi (senza pasta)

LUNEDI – Proteine di carne e pesce

Colazione: con latte di mandorle (a basso contenuto calorico) o latte magro

Un frutto o frutta secca(pesca, pera, mela, ananas, ecc)

Pranzo: Petto di pollo (o tacchino) alla piastra con un cucchiaino l’olio evo, Radicchio alla piastra (o invidia)

Spuntino: yogurt magro

Cena: Merluzzo al vapore, verdura lessa (a scelta) con un cucchiaino di olio extra vergine di oliva

MARTEDI – Legumi e pesce

Colazione: Latte magro con cacao magro in polvereFrutta o Frutta secca

Pranzo: Fagioli Spagna lessati al pomodoro / aceto) zucchine lesse o alla griglia condite con un cucchiaino di olio evo

Spuntino: pinoli e yogurt

Cena: spigola/orata/altro pesce al cartoccio con pomodorini MERCOLEDI – Carne rossa e formaggio magro

Colazione: Latte magro/soia. Frutta o frutta secca

Pranzo: Filetto o Controfiletto di Vitello (max 300 grammi) con insalata verde mista

Spuntino: frutta secca e yogurt

Cena: Ricotta di mucca da latte scremato/parzialmente scremato, melanzane grigliate

GIOVEDI – Affettato magro e pesce

Colazione: Latte magro/soia. Frutta o frutta secca

Pranzo: 150 grammi di bresaola. Verdura lessa a scelta (potete pensare anche al broccolo o ai cavoletti di bruxelles in inverno) con un cucchiaino di olio evo

Spuntino: noci secche (10 grammi)

Cena: Spigola alla piastra, asparagi lessi

VENERDI – Frittata e legumi

Colazione: yogurt magro

Pranzo: frittata di albume, insalata verde condita con un cucchiaino di olio evo

Spuntino: Mandorle (10 grammi)

Cena: Lenticchie lesse (100 grammi), pomodori conditi con un 1 cucchiaino di olio evo SABATO – Carne e Pesce

Colazione: Latte magro/soia, frutta o frutta secca

Pranzo: pollo alla piastra con pomodori

Spuntino: arachidi (10 grammi)

Cena: Merluzzo lesso (300 grammi), pomodori e insalata conditi con un cucchiaino di olio evo

DOMENICA – Affettato magro e legumi

Colazione: yogurt

Pranzo: Fesa di tacchino (150 grammi max)

Spuntino: anacardi (10 grammi)

Cena: zuppa di verdure e legumi (senza pasta)