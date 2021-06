Salute e benessere Diete

Cosa mangiare prima di fare sport: 10 alimenti perfetti

Saltare i pasti prima di fare attività sportiva è sbagliato, ecco cosa mangiare prima di fare sport e i 10 alimenti. La maggior parte delle persone che seguono una dieta spesso e fanno allenamento spesso erroneamente saltano i pasti: mangiare prima di un intenso workout in palestra può aiutare a ottenere risultati migliori.Ma quali cibi mangiare prima di fare sport?Secondo alcuni esperti, ciò che si mangia e il momento della giornata in cui lo si mangia ha un grande impatto sulle nostre prestazioni e sull'energia di cui possiamo disporre durante tutta la nostra attività sportiva. Per questo risulta importante scegliere i giusti cibi prima di dedicarsi all'attività sportiva, come ad esempio alimenti super proteici. Se vi dovete dedicare a un'ora di allenamento più intenso, gli esperti raccomandano di fare attenzione alle vostre riserve prima di iniziare. L'opzione migliore in questi casi è quella di includere alcuni prodotti che contengano proteine, un po' di grassi e alcuni carboidrati. Se fate uno spuntino qualche minuto prima di iniziare l'allenamento, il vostro corpo si concentrerà sulla digestione di questi alimenti e non li utilizzerà come carburante per l'allenamento. Quindi, dovreste cercare di mangiare almeno un'ora prima del workout.Cosa mangiare prima di fare sport: ecco i 10 alimenti consigliatiCentrifugati di verdura rinfrescantiSe volete essere pieni di energia, i nutrizionisti vi consigliano di puntare tutto sulle verdure. Un succo di verdura verde rinfrescante prima dell'allenamento è infatti una sana iniezione di energia. Si può anche mescolare la verdura con un po' di frutta, ad esempio mezza banana, ma lasciatevi ispirare da gusti che preferite per creare un mix energizzante e sano.I carboidrati giustiNo, i carboidrati non sono il tuo nemico.È chiaro che non stiamo parlando di cibi fritti o di grassi saturi, ovvimente. Ricordate che gli alimenti con "grassi buoni" ci daranno l'energia necessaria per superare qualsiasi allenamento. Il glucosio è infatti la più grande fonte di energia. Quindi, prima di allenarti duramente, scegli tra una di queste opzioni:una bananauna melafrullato di frutta (circa 300 ml).Semi di chia: i semi di chia hanno molti benefici per la salute. Secondo alcuni esperti, sono ricchi di: Omega-3 acidi grassi, Fibra, proteine, calcio. Inoltre sono idrofili, assorbono l'acqua facilmente, mantenendo alto il vostro livello di idratazione durante l'allenamento. Non preoccupatevi, non dovete mangiare una manciata di questi semi per vedere i benefici: basta aggiungerne un po' a uno dei tuoi succhi preferiti.Il cavolo: Il cavolo è un altro alimento ottimo da assumere prima di fare sport. Questo cibo è infatti una straordinaria fonte di nutrienti. Inoltre, è a basso contenuto calorico ma è ricco di: calcio, vitamina A, vitamina K. Questi complementi sono necessari per: favorire buona circolazione, migliorare le nostre difese, rendere le ossa più forti. Sì, lo sappiamo, non è un alimento semplicissimo da mangiare, ma provate a mescolarlo all'interno di un centrifugato di verdure a cuocerlo al forno. Potreste anche stupirvi del suo sapore piacevole...Cibi contro i crampi muscolariI crampi sono spesso un problema per chi si allena, ma si tratta di un problema a cui si può facilemnte porre rimedio, prendendo l'abitudine di mangiare cibi specifici prima di fare sport. Gli alimenti ricchi di elettroliti - calcio, potassio e magnesio - possono infatti aiutare a prevenire i crampi muscolari. Alcuni esempi di alimenti che contengono queste sostanze nutritive sono:pane integrale, le banane, le patate dolci, lo yogurt, i semi, le nocciole, le noci, germogli di grano,i fagioli bianchi. Sapevate che si possono combinare molti di questi prodotti in un delizioso yogurt greco con germogli di grano, alcuni pezzi di banana e qualche noce?Avocado: se sei un amante dell'avocado, non hai bisogno di altre scuse per aggiungerlo alla tua dieta. È ricco di grassi buoni, vitamina B e magnesio. Non solo è delizioso per preparare il guacamole, ma è anche ottimo da aggiungere alle insalate o da gustare su fette di pane integrale insieme ad altri ingredienti saniSpuntini naturali e ricchi di sostanze nutritiveCome sapete, il cibo industriale non è il modo migliore per assicurarsi una dieta sana. Niente di meglio di prodotti natural, ricchi di sostanze nutritive, per garantire benessere al proprio organismo. Gli alimenti naturali offrono molti vantaggi e sono privi di calorie, prodotti chimici o additivi. Una delle principali indicazioni degli scienziati in merito è quella di mangiare cibi naturali, soprattutto verdure a foglie verdi che sono ricche: Vitamina A, Vitamina C, ferro, calcio. Ma non dobbiamo dimenticare anche gli altri tipi di verdure: forniranno al vostro corpo un carico essenziale di vitamine, minerali, antiossidanti ed energia pura.Il té verde: Se il vostro metabolismo è lento, provate a bere tè verde al posto del caffè ogni mattina. Rimarrete sorpresi dai meravigliosi effetti che questo speciale tè avrà sul vostro corpo. Numerosi studi garantiscono infatti che quattro o cinque tazze di tè verde al giorno aiutano il sistema immunitario e accelerano il metabolismo.Un mini antipasto: Se la cucina non è il vostro forte e avete bisogno di altre idee per includere tutte le sostanze nutritive nei pasti che mangiate, prima dell'allenamento, ecco alcuni suggerimenti per dei mini antipasti energici e sani,, perfetti come pre-allenamento: Uovo sodo e hummus, Una fetta di pane di semi integrale con un cucchiaino di margarina biologica. Una banana frullata con semi di girasole, 150 ml di yogurt greco con due cucchiaini di semi di chia e una tazza di fragole. Barrette con cereali di grani o semiSi esce dal lavoro e si ha appena il tempo di fermarsi a casa prima di andare in palestra. Potete optare per barrette ipocaloriche che contengono cereali, frutta o semi, senza additivi artificiali. Ma non dobbiamo dimenticare anche gli altri tipi di verdure: forniranno al vostro corpo un carico essenziale di vitamine, minerali, antiossidanti ed energia pura.Il té verde: Se il vostro metabolismo è lento, provate a bere tè verde al posto del caffè ogni mattina. Rimarrete sorpresi dai meravigliosi effetti che questo speciale tè avrà sul vostro corpo. Numerosi studi garantiscono infatti che quattro o cinque tazze di tè verde al giorno aiutano il sistema immunitario e accelerano il metabolismo.Un mini antipastoSe la cucina non è il vostro forte e avete bisogno di altre idee per includere tutte le sostanze nutritive nei pasti che mangiate, prima dell'allenamento, ecco alcuni suggerimenti per dei mini antipasti energici e sani,, perfetti come pre-allenamento: Uovo sodo e hummus, una fetta di pane di semi integrale con un cucchiaino di margarina biologica. Una banana frullata con semi di girasole, 150 ml di yogurt greco con due cucchiaini di semi di chia e una tazza di fragole.Barrette con cereali di grani o semiSi esce dal lavoro e si ha appena il tempo di fermarsi a casa prima di andare in palestra. Potete optare per barrette ipocaloriche che contengono cereali, frutta o semi, senza additivi artificiali.

