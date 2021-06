Moda e spettacolo Tv

Domenica In, Mara Venier: operata due volte in una settimana

Domenica In, Mara Venier: "Due operazioni in pochi giorni". "Sono stata operata due volte in una settimana". Mara Venier, aprendo la puntata di Domenica In, ripercorre la settimana complicata, con due interventi ai denti. "Dopo la prima operazione lunedì, qualcosa non è andato bene e venerdì sono stata ricoverata". (Immagini da raiplay.it)

