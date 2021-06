Avimecc Volley Modica, Giancarlo D'Amico nuovo allenatore prima squadra

Sport Modica

L’Avimecc Volley Modica da il benvenuto a Giancarlo D’Amico come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato per la formazione biancazzurra ed è subito pronto a mettersi a lavoro in vista di questa nuova avventura e pronto per una grande stagione, affiancato a pieno dalla società. Il coach di Potenza ha avuto una lunga carriera da secondo in A1 e vanta nel proprio palmares una Supercoppa Italiana nel 2009 sulla panchina della CoprAtlantide Piacenza, oltre ad un Campionato Ita-liano ed una Coppa Italia sulla panchina della Cucine Lube Civitanova. Inizia la sua carriera da primo allenatore con la Cave del Sole Geomedical Lagonegro in A2 lo scorso anno e adesso ha scelto di spo-sare il nostro progetto di crescita, partendo dalla terza stagione consecutiva in A3.Sul suo arrivo si è espresso il presidente della formazione modicana, Ezio Aprile, che da il benvenuto al nuovo mister dicendo: “Abbiamo lavorato tanto per trovare il profilo adatto, siamo felici di aver trovato la figura che cercavamo. D’Amico è un profilo giovane che ha tanta esperienza nel suo baga-glio, con tanti anni da secondo in Superlega, in cui ha affiancato uomini come Grbic a Verona o Blen-gini alla Lube, allenando uomini del calibro di Juantorena, Christenson o Podrascanin. Ha scelto di la-vorare e di legarsi alla nostra famiglia che da anni punta a crescere e a migliorarsi. In questo senso, vi-sta la sua esperienza, siamo certi che porterà a Modica una crescita totale a livello di ambiente, anche per le giovanili e la seconda squadra. Siamo tutti felici di metterci in gioco e di affiancarlo nel suo la-voro”.

