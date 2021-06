Disintossicazione e dieta detox 1 settimana: menÃ¹ per dimagrire

Salute e benessere Diete

Disintossicazione e dieta detox 1 settimana: menù per dimagrire Disintossicazione e dieta detox 1 settimana: menù per dimagrire

Disintossicazione e detossificazione con la dieta detox per 1 settimana. Si tratta di un regime alimentare che aiuta a perdere peso e a prepararsi per la prova costume 2021. La dieta detox 1 settimana è una dieta estiva perfetta proprio perché disintossica e libera le scorie che si sono accumulate durante l’anno, in seguito ad abbuffate e bagordi. E’ un metodo efficace per depurarsi e dimagrire senza stress.

Come funziona la dieta detox 1 settimana per dimagrire?

Nella dieta detox estiva è fondamentale, prima di tutto, eliminare tutti quei cibi grassi. Quindi, no a bevande gassate, cibi fritti, condimenti a base di sale, ma optare per spezie, erbe aromatiche, quali timo e rosmarino che, non solo danno un sapore diverso ai piatti, ma che aiutano anche a perdere peso. I carboidrati non vanno eliminati, ma è consigliabile non eccedere, prediligendo quelli integrali, quali pane, pasta e riso. Per gli spuntini di metà mattino e del pomeriggio, della frutta tipica di stagione, come una fetta di anguria, dell’ananas o anche del pompelmo, sono l’ideale. Non bisogna dimenticarsi di idratarsi, non solo bevendo acqua, ma anche tantissime tisane e infusi a base di frutta che aiutano a liberare le scorie e le tossine.

Disintossificazione e dieta detox 1 settimana: esempio di menù da consumare nella dieta detox estiva:

Colazione: tè verde e yogurt bianco intero

Spuntino di metà mattina: spremuta di limone o di pompelmo

Pranzo: si può scegliere tra bistecca e insalata o pollo alla piastra e verdure

Merenda: un frutto

Cena: Fesa di pollo ai ferri con verdure e frutta

Prima di andare a dormire, una tisana o infuso a base di erbe è perfetto.