Covid, in Italia 2.436 nuovi positivi e 57 decessi

ROMA - Lieve calo dei contagi in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 2.436 in leggero calo rispetto ai 2.557 registrati nelle 24 ore precedenti, questo a fronte di 238.632 tamponi e che determina un tasso di positività in calo all’1%. Scendono i decessi, 57 (-16), 7.200 i guariti mentre gli attualmente positivi flettono di 4.823 attestandosi ad un numero totale di 195.369. Per quanto riguarda i ricoveri si registra anche oggi un calo. Nei reparti ordinari sono ricoverate 5.193 (-295), nelle terapie intensive i degenti sono invece 788 (-45) con 20 nuovi ingressi, dato tra i più bassi dall’inizio della pandemia. Il calo riguarda anche le persone in isolamento domiciliare, ad oggi 189.388. Sul fronte delle singole regioni, la Lombardia registra il numero maggiore di nuovi contagiati (436), seguita da Campania (307) e Sicilia (234). In Molise i nuovi positivi sono 4 mentre in Valle d’Aosta 5.

