Cronaca Vigili del fuoco

Salvati tre cagnolini caduti in fossato a Chiaramonte Gulfi Salvati tre cagnolini caduti in fossato a Chiaramonte Gulfi

Una squadra operativa del Comando Vigili del Fuoco di Ragusa è intervenuta, alle ore 17.30, a seguito di segnalazione di un contadino del posto, nei pressi dell’antica stazione ferroviaria di Chiaramonte Gulfi, per il salvataggio di tre cagnolini caduti accidentalmente all’interno di un fossato dopo essersi allontanati dal controllo della loro mamma. I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, con l’ausilio delle attrezzature in dotazione si sono calati nel fossato e hanno provveduto al recupero dei tre cuccioli e successivamente affidati alle cure della loro mamma che nel frattempo attendeva con ansia sul bordo del fossato.La squadra ha fatto rientro in sede alle ore 19.45.

