Cronaca Vittoria

Incidente sulla Vittoria-Santa Croce Camerina: centauro in ospedale Incidente sulla Vittoria-Santa Croce Camerina: centauro in ospedale

Incidente stradale autonomo stamattina intorno alle ore 10,30 sulla Sp 18, la Vittoria- Santa Croce Camerina. Un centauro, una donna, per cause ancora in corso di accertamento mentre viaggiava a bordo della sua moto, è finita rovinosamente a terra. Sul posto l’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna al pronto Soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. (Foto Assenza)

Incidente stradale autonomo stamattina intorno alle ore 10,30 sulla Sp 18, la Vittoria- Santa Croce Camerina. Un centauro, una donna, per cause ancora in corso di accertamento mentre viaggiava a bordo della sua moto, è finita rovinosamente a terra. Sul posto l’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna al pronto Soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. (Foto Assenza)