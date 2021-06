Cronaca Scicli

Giovane disperso nel mare di Cava D'Aliga: riprese le ricerche Giovane disperso nel mare di Cava D'Aliga: riprese le ricerche

Sono riprese stamattina nel mare tra Cava D’Aliga e Bruca, territorio balneare di Scicli, le ricerche del giovane disperso ieri pomeriggio. Il giovane, un tunisino di 21 anni, era in compagnia di due italiani, un ragazzo e una ragazza suoi coetanei, quando ieri si è immerso in mare. Mentre i due amici erano rientrati a riva del ragazzo, il ragazzo non era riuscito a fare rientro. Pare che i 3 si erano recati a nuoto nella spiaggetta tra Cava D’Aliga e Bruca, inaccessibile se non dal mare e che il giovane non era rientrato con i suoi coetanei. Ieri pomeriggio fino a tarda sera sono continuate le ricerche da parte della Guardia costiera, coadiuvata da un elicottero ma del giovane nessuna traccia. Stamattina sono riprese le ricerche.

Sono riprese stamattina nel mare tra Cava D’Aliga e Bruca, territorio balneare di Scicli, le ricerche del giovane disperso ieri pomeriggio. Il giovane, un tunisino di 21 anni, era in compagnia di due italiani, un ragazzo e una ragazza suoi coetanei, quando ieri si è immerso in mare. Mentre i due amici erano rientrati a riva del ragazzo, il ragazzo non era riuscito a fare rientro. Pare che i 3 si erano recati a nuoto nella spiaggetta tra Cava D’Aliga e Bruca, inaccessibile se non dal mare e che il giovane non era rientrato con i suoi coetanei. Ieri pomeriggio fino a tarda sera sono continuate le ricerche da parte della Guardia costiera, coadiuvata da un elicottero ma del giovane nessuna traccia. Stamattina sono riprese le ricerche.