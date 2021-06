Attualità Scicli

Tunisino annegato nel mare di Bruca, sindaco Scicli: un dolore per tutti noi

“Ci stringiamo in un grande dolore per la tragica scomparsa di Nassim”. E’ quanto scrive il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, in un post su Facebook dopo il ritrovamento del corpo del giovane tunisino Nassim Waoer, annegato nel mare tra Cava d’Aliga e Bruca. Il corpo senza vita è stato trovato stamattina vicino agli scogli di Bruca. “Era un giovane pieno di speranze. Il destino- scrive il sindaco di Scicli - ha voluto che queste speranze si dissolvessero all'improvviso, in una terra lontana dalla sua, una terra cercata e che poteva essere il suo futuro, la sua terra promessa. Il silenzio e la pace eterna ti accolgano caro Nassim”.

