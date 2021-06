Attualità Ragusa

Bonus Covid e buoni pasto per dipendenti 118 di Ragusa Bonus Covid e buoni pasto per dipendenti 118 di Ragusa

Anche i dipendenti del servizio 118 della provincia di Ragusa, sono 169 in tutto quelli operativi nell’area iblea, potranno contare sui buoni pasto. Lo rende noto il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, illustrando i dettagli dell’intesa raggiunta con i vertici aziendali. “Un risultato che merita di essere posto in evidenza – afferma il segretario – considerato che, sino a ora, a questi lavoratori non erano mai stati riconosciuti i buoni pasto, nonostante svolgessero turni e mansioni tali da poterne usufruire”. Inoltre, ai dipendenti del 118 è stato riconosciuto anche il bonus Covid. La prima parte è stata erogata nell’attuale busta paga, mentre il conguaglio sarà inserito nella mensilità di luglio. “Stiamo parlando di somme che rappresentano un atto di giustizia – aggiunge Passanisi – per il lavoro svolto in questo anno durissimo. Risultati che sono arrivati dopo che il nostro sindacato ha scelto la strada del confronto e della concertazione, più lunga ma più efficace di uno sciopero che ricade invece sulle tasche dei lavoratori”.E Passanisi aggiunge: “Per garantire sempre maggiori tutele a questi operatori, ci stiamo impegnando nelle elezioni della Rls, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una figura importante per i lavoratori del 118, sempre in prima linea e soggetti ad alti rischi lavorativi. Ecco perché ci siamo mossi, come sigla sindacale, candidando una dipendente di alto profilo professionale e di indiscussa competenza che si farà in quattro per tutelare i diritti dei colleghi, veri e propri “angeli della strada” che forniscono un contributo fondamentale alla tutela della salute e della pubblica incolumità anche in provincia di Ragusa”.

Anche i dipendenti del servizio 118 della provincia di Ragusa, sono 169 in tutto quelli operativi nell’area iblea, potranno contare sui buoni pasto. Lo rende noto il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, illustrando i dettagli dell’intesa raggiunta con i vertici aziendali. “Un risultato che merita di essere posto in evidenza – afferma il segretario – considerato che, sino a ora, a questi lavoratori non erano mai stati riconosciuti i buoni pasto, nonostante svolgessero turni e mansioni tali da poterne usufruire”. Inoltre, ai dipendenti del 118 è stato riconosciuto anche il bonus Covid. La prima parte è stata erogata nell’attuale busta paga, mentre il conguaglio sarà inserito nella mensilità di luglio. “Stiamo parlando di somme che rappresentano un atto di giustizia – aggiunge Passanisi – per il lavoro svolto in questo anno durissimo. Risultati che sono arrivati dopo che il nostro sindacato ha scelto la strada del confronto e della concertazione, più lunga ma più efficace di uno sciopero che ricade invece sulle tasche dei lavoratori”. E Passanisi aggiunge: “Per garantire sempre maggiori tutele a questi operatori, ci stiamo impegnando nelle elezioni della Rls, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una figura importante per i lavoratori del 118, sempre in prima linea e soggetti ad alti rischi lavorativi. Ecco perché ci siamo mossi, come sigla sindacale, candidando una dipendente di alto profilo professionale e di indiscussa competenza che si farà in quattro per tutelare i diritti dei colleghi, veri e propri “angeli della strada” che forniscono un contributo fondamentale alla tutela della salute e della pubblica incolumità anche in provincia di Ragusa”.