Tornare in linea in 7 giorni: ecco la dieta semplice

Tornare in linea in 7 giorni: ecco la dieta detox semplice

La dieta detox si basa sul consumo di alcuni alimenti che andrebbero privilegiati e altri che andrebbero limitati, se non addirittura evitati. Senza dubbio, almeno per la settimana che decidiamo di seguire un regime detox, sarebbe bene ridurre il consumo di carboidrati complessi e alimenti elaborati come pasta, pane, patate, dolci e snack vari, optando invece per carboidrati sani come frutta e verdura, in particolare quelle molto ricche di antiossidanti come le crucifere (broccoli, cavoli, cavolfiori…), carciofi, frutti di bosco, fragole. Questi alimenti stimolano il benessere del microcircolo e migliorano il deflusso di liquidi, contrastando ritenzione idrica e cellulite. Idratazione ed alimenti che stimolano il fegato sono i cardini di una dieta detox, sottolineano molti nutrizionisti e dietisti. Bere molto aiuta sicuramente ma non solo acqua, ma anche a tisane e infusi, magari alla malva o al finocchio, o decotti di carciofo. Tutte le verdure amare in generale agevolano l’azione del fegato. E un fegato pulito espelle più facilmente le tossine. Tornare in forma in 7 giorni: cosa mangiare e cosa non mangiare nella dieta detox semplice

Ecco allora qualche consiglio pratico di menu per una dieta detox di 7 giorni.

Innanzitutto niente alcolici. L’alcol passa dal fegato, per cui anche il vino rosso, che pure contiene polifenoli, va evitato. Meglio lasciar perdere anche il caffè. Sì, invece, a tè verde, tè bianco o matcha, che sono ricchi di antiossidanti e stimolanti. Volendo possiamo aggiungere anche qualche fettina di zenzero fresco, anche questo dall’effetto tonificante e coadiuvante della depurazione a livello intestinale, visto che stimola la peristalsi. Da evitare anche fritti, insaccati, alimenti lavorati, formaggi, privilegiando cotture semplici anche per le verdure, che devono essere appena scottate o fatte al vapore. Sì anche alla cottura al forno, ma in generale senza mai esagerare, per preservare le proprietà nutrizionali degli alimenti. No anche a strutto, burro, grassi animali, salse, sì ad olio extravergine di oliva. Tornare in forma in 7 giorni: menù settimanale della dieta detox semplice

Cosa si mangia nel menu settimanale di dieta detox? La dieta detox si basa sui tre pasti principali ai quali si possono aggiungere uno o due spuntini preferibilmente liquidi, con centrifugati o estratti di frutta e verdura, o anche una manciata di semi di lino, di chia o di zucca o di frutta secca, soprattutto se si fa sport. Per quanto riguarda la prima colazione “optiamo per un tè verde o bianco o matcha o per tisane detox, evitando latte e caffè, ma anche yogurt. Meglio, piuttosto, del kefir o dello yogurt vegetale. Si può mangiare della frutta fresca di stagione, che fornisce anche fibre alimentari, o dei cereali integrali senza zuccheri aggiunti come riso o farro soffiato, fiocchi di avena o crusca”. Tornare in forma in 7 giorni: menù pranzo

A pranzo si può scegliere un cereale integrale o uno pseudocereale come il cous cous, il farro, l’orzo, la quinoa, il miglio, il sorgo, l’amaranto, il riso rosso o nero, lasciando stare riso bianco e pasta. Le porzioni ovviamente devono essere limitate: un pugno di cereali, al massimo due se si tratta di un uomo. Come contorno va bene della verdura di stagione scottata o al vapore.

Tornare in forma in 7 giorni: menù cena

A cena si può mangiare della carne bianca (come pollo o tacchino, o tutt’al più del vitello), del pesce azzurro (come alici, sardine, sgombri, evitando pesci grossi come salmone, spada o tonno) con un contorno di verdure al vapore o scottate, oppure delle uova o della ricotta di capra. Ricordiamoci però che un programma simile può essere seguito per un periodo limitato di tempo, poi è bene reintegrare anche gli altri alimenti.