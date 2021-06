Salute e benessere Diete

Paolo Del Debbio, ecco come è dimagrito 27 kg senza una dieta miracolosa Paolo Del Debbio, ecco come è dimagrito 27 kg senza una dieta miracolosa

Ecco come è dimagrito 27 kg il famoso giornalista Paolo Del Debbio senza seguire nessuna dieta miracolosa. Del Debbio noto conduttore di Dritto e Rovescio, la trasmissione televisiva che va in onda il giovedì su Rete 4, ha sbalordito tutti con il suo ritorno in tv. In tanti si sono chiesti che tipo di dieta ha seguito il giornalista per dimagrire di tantissimi chili ed è stato proprio lui a chiarire le modalità della perdita di peso.Da qualche tempo si sentiva piuttosto affaticato, aveva difficoltà camminare ed anche il suo cervello era annebbiato e queste sono state le molle che hanno fatto scattare in lui la voglia di un cambiamento radicale: dimagrire e riappropriarsi della sua vita. Nato il 2 febbraio 1958, all’età di 62 enne ha deciso di rivolgersi ad uno specialista affinchè lo aiutasse a perdere il suo peso in modo sicuro e duraturo. Impegno, costanza, un esempio per tutti coloro che non credono di trovare le giuste forze e motivazioni, ma la verità è soltanto una: gli sforzi e i sacrifici pagano sempre ed oggi la sua trasformazione fisica è sotto gli occhi di tutti: Del Debbio ha perso la bellezza di 27 kg ed ora sembra decisamente un’altra persona.Come ha fatto il noto giornalista Paolo Del Debbio a dimagrire 27 kg?A raccontarlo è stato proprio lui al Corriere della Sera dove ha affermato: “Prima facevo sempre due cose che amavo: stavo fermo in poltrona a leggere e mangiavo e bevevo con gusto. Ora mi muovo molto e mangio poco”. Nessun trucco e nessun segreto dunque, ma volontà e determinazione che l’hanno portato a raggiungere un obiettivo impressionante ed una forma fisica invidiabile. Poi sempre Del Debbio ha continuato: “Non è che ho trovato una dieta miracolosa. Ne ho fatto una di buon senso: ho tolto le cose che fanno ingrassare e sono andato di verdure, carne, pesce. Con la dieta non esiste il miracolo, esiste solo un clic nel cervello e l’umana volontà”.

Ecco come è dimagrito 27 kg il famoso giornalista Paolo Del Debbio senza seguire nessuna dieta miracolosa. Del Debbio noto conduttore di Dritto e Rovescio, la trasmissione televisiva che va in onda il giovedì su Rete 4, ha sbalordito tutti con il suo ritorno in tv. In tanti si sono chiesti che tipo di dieta ha seguito il giornalista per dimagrire di tantissimi chili ed è stato proprio lui a chiarire le modalità della perdita di peso.Da qualche tempo si sentiva piuttosto affaticato, aveva difficoltà camminare ed anche il suo cervello era annebbiato e queste sono state le molle che hanno fatto scattare in lui la voglia di un cambiamento radicale: dimagrire e riappropriarsi della sua vita. Nato il 2 febbraio 1958, all’età di 62 enne ha deciso di rivolgersi ad uno specialista affinchè lo aiutasse a perdere il suo peso in modo sicuro e duraturo. Impegno, costanza, un esempio per tutti coloro che non credono di trovare le giuste forze e motivazioni, ma la verità è soltanto una: gli sforzi e i sacrifici pagano sempre ed oggi la sua trasformazione fisica è sotto gli occhi di tutti: Del Debbio ha perso la bellezza di 27 kg ed ora sembra decisamente un’altra persona. Come ha fatto il noto giornalista Paolo Del Debbio a dimagrire 27 kg?

A raccontarlo è stato proprio lui al Corriere della Sera dove ha affermato: “Prima facevo sempre due cose che amavo: stavo fermo in poltrona a leggere e mangiavo e bevevo con gusto. Ora mi muovo molto e mangio poco”. Nessun trucco e nessun segreto dunque, ma volontà e determinazione che l’hanno portato a raggiungere un obiettivo impressionante ed una forma fisica invidiabile. Poi sempre Del Debbio ha continuato: “Non è che ho trovato una dieta miracolosa. Ne ho fatto una di buon senso: ho tolto le cose che fanno ingrassare e sono andato di verdure, carne, pesce. Con la dieta non esiste il miracolo, esiste solo un clic nel cervello e l’umana volontà”.