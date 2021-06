Italia Licenziamenti

Letta: Sui licenziamenti da Salvini 4 cose diverse in 4 giorni Letta: Sui licenziamenti da Salvini 4 cose diverse in 4 giorni

ROMA - ’’Noi abbiamo portato avanti la tesi di una gradualità selettiva, fare un ragionamento generale del blocco di tutti i licenziamenti oggi non ha senso, ma in alcuni settori il problema è enorme e drammatico. Abbiamo sentito Salvini in 4 giorni dire 4 cose diverse, io non voglio litigare perchè è un momento di collaborazione ma sulla pelle dei lavoratori non dirò mai una cosa tirata in aria. Quando si parla di licenziamenti si parla della vita e della dignità delle persone’’. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, ad Agorà su Rai3.

ROMA - ’’Noi abbiamo portato avanti la tesi di una gradualità selettiva, fare un ragionamento generale del blocco di tutti i licenziamenti oggi non ha senso, ma in alcuni settori il problema è enorme e drammatico. Abbiamo sentito Salvini in 4 giorni dire 4 cose diverse, io non voglio litigare perchè è un momento di collaborazione ma sulla pelle dei lavoratori non dirò mai una cosa tirata in aria. Quando si parla di licenziamenti si parla della vita e della dignità delle persone’’. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, ad Agorà su Rai3.