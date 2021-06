Cronaca Scicli

Giovane disperso nel mare di Cava D'Aliga Giovane disperso nel mare di Cava D'Aliga

Sono in corso le ricerche di un giovane disperso nel mare di Cava D’Aliga, frazione balneare di Scicli. Il giovane è scomparso, intorno alle ore 17, tra le onde del mare dopo che, insieme a due ragazzi di 16 e 18 anni, aveva deciso di fare il bagno. Il giovane, probabilmente trascinato dalle correnti, non è riuscito a ritornare in spiaggia. Sul posto sono in corso le ricerche della Guardia Costiera. Un elicottero dei vigili del fuoco sorvola anche il lido di Bruca, mentre tre sommozzatori sono impegnati nelle ricerche del giovane tunisino disperso in mare da qualche ora.

Sono in corso le ricerche di un giovane disperso nel mare di Cava D’Aliga, frazione balneare di Scicli. Il giovane è scomparso, intorno alle ore 17, tra le onde del mare dopo che, insieme a due ragazzi di 16 e 18 anni, aveva deciso di fare il bagno. Il giovane, probabilmente trascinato dalle correnti, non è riuscito a ritornare in spiaggia. Sul posto sono in corso le ricerche della Guardia Costiera. Un elicottero dei vigili del fuoco sorvola anche il lido di Bruca, mentre tre sommozzatori sono impegnati nelle ricerche del giovane tunisino disperso in mare da qualche ora.