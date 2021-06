Sabato a Ragusa Annuale della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri

Appuntamenti Carabinieri

Sabato 5 giugno 2021, alle ore 09:30, in piazza Caduti di Nassiriya, avrà luogo la celebrazione del 207° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La ricorrenza, tenuto conto della contingente situazione sanitaria nazionale, così come in tutti i capoluoghi di provincia , si terrà prevedendo la deposizione di una corona di alloro. Nel rispetto di queste disposizioni il Comandante Provinciale di Ragusa, Col. Gabriele Gainelli, alla presenza del Prefetto della provincia iblea, dott. Giuseppe RANIERI, deporrà una corona alla stele ai caduti posizionata nella suddetta piazza. (Foto repertorio)

