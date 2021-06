Appuntamenti Ragusa

Ragusa, Stefania Campo presenta il Tour Letterario degli Iblei

Battute finali per il “Tour Letterario degli Iblei”, iniziativa ormai arrivata alla stato finale e resa possibile grazie alle decurtazioni degli stipendi dei deputati regionali del Movimento 5 Stelle Sicilia, artefice principale la deputata regionale ragusana Stefania Campo. Oggi vnerdì 4 giugno in una conferenza stampa presso la la biblioteca comunale di via Zama nel capoluogo la presentazione del libro “Viaggio negli iblei, i luoghi degli scrittori” di cui sono autori Andrea Guastella e Stefano Vaccaro, presente la stessa Stefania Campo. Il libro sarà presentato poi, sabato pomeriggio alle ore 18,30 alla libreria Ubik di Marina di Ragusa. (da.di.)

