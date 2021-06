Tecnologie Twitter

Twitter a pagamento: ecco quanto costa abbonamento Twitter a pagamento: ecco quanto costa abbonamento

Twitter a pagamento - nella versione Twitter Blue- debutta in Australia e Canada. L'abbonamento mensile costa 3,49 dollari canadesi e 4,49 dollari australiani (circa 2,9 euro) Il servizio offrirà opzioni come il tasto 'undo', che consentirà agli utenti di modificare l'anteprima del messaggio ma non di intervenire sui tweet già pubblicati. Twitter Blue offrirà la funzionalità relativa ai Bookmark per organizzare i messaggio e la modalità Reader che permetterà di leggere con maggiore facilità i thread particolarmente lunghi. L'implementazione della versione a pagamento non determinerà la scomparsa della versione gratuita. Twitter Blu dovrebbe sbarcare negli Stati Uniti al prezzo di 2,99 dollari al mese e nel Regno Unito per 2,49 sterline.

Twitter a pagamento - nella versione Twitter Blue- debutta in Australia e Canada. L'abbonamento mensile costa 3,49 dollari canadesi e 4,49 dollari australiani (circa 2,9 euro) Il servizio offrirà opzioni come il tasto 'undo', che consentirà agli utenti di modificare l'anteprima del messaggio ma non di intervenire sui tweet già pubblicati. Twitter Blue offrirà la funzionalità relativa ai Bookmark per organizzare i messaggio e la modalità Reader che permetterà di leggere con maggiore facilità i thread particolarmente lunghi. L'implementazione della versione a pagamento non determinerà la scomparsa della versione gratuita. Twitter Blu dovrebbe sbarcare negli Stati Uniti al prezzo di 2,99 dollari al mese e nel Regno Unito per 2,49 sterline.