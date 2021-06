Salute e benessere Diete

Soffri di crampi muscolari? Ecco la dieta per contrastarli Soffri di crampi muscolari? Ecco la dieta per contrastarli

Soffri di crampi muscolari? Ecco come contrastarli con la dieta. I crampi muscolari sono una contrazione transitoria, improvvisa e involontaria di un muscolo o di un gruppo di muscoli. Spesso per combatterli basta seguire una dieta che include alcuni alimenti ricchi di vitamine e sali minerali e tanta acqua. “Oltre all’assunzione di livelli adeguati di acqua, sono necessari alimenti ricchi di vitamine e sali minerali: potassio, magnesio e calcio, che regolano la contrazione muscolare – spiega Francesca Albani, dietista clinica all’Humanitas San Pio X di Milano -. Soprattutto nei mesi estivi quando la perdita dei sali minerali attraverso la sudorazione viene ad essere maggiore e rischia di abbassarsi troppo la pressione, comportando capogiri o eccessiva stanchezza e disidratazione. Non dimentichiamo poi gli sportivi: seguire una dieta bilanciata, che abbia un apporto sufficiente e adeguato di nutrienti, vitamine, sali minerali, antiossidanti e vitamine del gruppo B, garantisce migliori performance e un minor rischio di infortuni”.Dieta contro crampi muscolari: mangiare frutta e verdura “Se pensiamo di selezionare gli alimenti che ne sono più ricchi, devono essere compresi banane, melone, albicocche, avocado, patate, frutta secca e disidratata, legumi. Qual è la loro azione e perché sono indicati? Metà del nostro peso corporeo è composto da acqua: nell’organismo è concentrata in determinati spazi, denominati compartimenti. Affinché i livelli dei liquidi contenuti in queste aree non varino e funzionino normalmente, l’organismo deve fare in modo che il cambiamento sia minimo. Per avere la giusta concentrazione di elettroliti e raggiungere un adeguato equilibrio elettrolitico, l’organismo può spostare attivamente gli elettroliti all’interno o all’esterno delle cellule. Se l’equilibrio degli elettroliti si altera, si possono sviluppare dei disturbi, si può andare incontro a disidratazione o iper-idratazione”.Dieta contro crampi muscolari: ecco i nutrienti anti crampi“Un buon modo di assicurare al nostro organismo l’apporto quotidiano sufficiente di magnesio, potassio, calcio, sodio e altri minerali e vitamine importanti (A, E, D, B) potrebbe essere quello di preparare ogni giorno un’insalata con ortaggi a foglia verde, frutta secca, semi di girasole e di sesamo, abbinata ad un secondo piatto di carne o pesce magri. Nel periodo estivo o se si pratica un’intensa attività fisica, tuttavia visto spesso l’eccessiva sudorazione, si può ricorrere anche a integratori di magnesio e potassio o di magnesio citrato per reintegrare le perdite. È bene inoltre non demonizzare il sale da cucina e le acque ricche di sodio: specie nei periodi estivi in cui la sudorazione è maggiore, il sale è indispensabile per mantenere l’equilibrio idrico del corpo”.Dieta contro crampi muscolari: quali i benefici? “Oltre a contenere le vitamine necessarie al nostro organismo per rafforzare le difese immunitarie, per metabolizzare l’energia e per tenerci in salute, sono ricchi di importanti sali minerali: calcio, potassio e magnesio. Ci aiutano a mantenere un adeguato equilibrio idro-elettrolitico, in grado di prevenire la formazione di crampi muscolari”.Dieta contro crampi: i suggerimenti dell’esperta “La ricetta anti-crampi. Insalata di spinacini crudi con melograno, scaglie di grana, fichi secchi, ceci, avocado, semi di girasole e noci”.

Soffri di crampi muscolari? Ecco come contrastarli con la dieta. I crampi muscolari sono una contrazione transitoria, improvvisa e involontaria di un muscolo o di un gruppo di muscoli. Spesso per combatterli basta seguire una dieta che include alcuni alimenti ricchi di vitamine e sali minerali e tanta acqua. “Oltre all’assunzione di livelli adeguati di acqua, sono necessari alimenti ricchi di vitamine e sali minerali: potassio, magnesio e calcio, che regolano la contrazione muscolare – spiega Francesca Albani, dietista clinica all’Humanitas San Pio X di Milano -. Soprattutto nei mesi estivi quando la perdita dei sali minerali attraverso la sudorazione viene ad essere maggiore e rischia di abbassarsi troppo la pressione, comportando capogiri o eccessiva stanchezza e disidratazione. Non dimentichiamo poi gli sportivi: seguire una dieta bilanciata, che abbia un apporto sufficiente e adeguato di nutrienti, vitamine, sali minerali, antiossidanti e vitamine del gruppo B, garantisce migliori performance e un minor rischio di infortuni”. Dieta contro crampi muscolari: mangiare frutta e verdura

“Se pensiamo di selezionare gli alimenti che ne sono più ricchi, devono essere compresi banane, melone, albicocche, avocado, patate, frutta secca e disidratata, legumi. Qual è la loro azione e perché sono indicati? Metà del nostro peso corporeo è composto da acqua: nell’organismo è concentrata in determinati spazi, denominati compartimenti. Affinché i livelli dei liquidi contenuti in queste aree non varino e funzionino normalmente, l’organismo deve fare in modo che il cambiamento sia minimo. Per avere la giusta concentrazione di elettroliti e raggiungere un adeguato equilibrio elettrolitico, l’organismo può spostare attivamente gli elettroliti all’interno o all’esterno delle cellule. Se l’equilibrio degli elettroliti si altera, si possono sviluppare dei disturbi, si può andare incontro a disidratazione o iper-idratazione”. Dieta contro crampi muscolari: ecco i nutrienti anti crampi

“Un buon modo di assicurare al nostro organismo l’apporto quotidiano sufficiente di magnesio, potassio, calcio, sodio e altri minerali e vitamine importanti (A, E, D, B) potrebbe essere quello di preparare ogni giorno un’insalata con ortaggi a foglia verde, frutta secca, semi di girasole e di sesamo, abbinata ad un secondo piatto di carne o pesce magri. Nel periodo estivo o se si pratica un’intensa attività fisica, tuttavia visto spesso l’eccessiva sudorazione, si può ricorrere anche a integratori di magnesio e potassio o di magnesio citrato per reintegrare le perdite. È bene inoltre non demonizzare il sale da cucina e le acque ricche di sodio: specie nei periodi estivi in cui la sudorazione è maggiore, il sale è indispensabile per mantenere l’equilibrio idrico del corpo”. Dieta contro crampi muscolari: quali i benefici?

“Oltre a contenere le vitamine necessarie al nostro organismo per rafforzare le difese immunitarie, per metabolizzare l’energia e per tenerci in salute, sono ricchi di importanti sali minerali: calcio, potassio e magnesio. Ci aiutano a mantenere un adeguato equilibrio idro-elettrolitico, in grado di prevenire la formazione di crampi muscolari”.

Dieta contro crampi: i suggerimenti dell’esperta

“La ricetta anti-crampi. Insalata di spinacini crudi con melograno, scaglie di grana, fichi secchi, ceci, avocado, semi di girasole e noci”.