Metodo Intermitting Fasting per dimagrire: la dieta estrema di Naomi Campbell. Il metodo Intermitting Fasting per dimagrire è il vero segreto della dieta della bellissima modella Naomi Campbell. Due anni fa la bellissima modella ha raccontato qual è il suo attuale regime alimentare in una trasmissione tv in Gran Bretagna: ha spiegato di seguire il metodo intermitting fasting ossia una forma di digiuno intermittente in base al quale non si mangia per 14 ore. In realtà la sua vera dieta è praticamente proibitiva, soprattutto per chi non lavora posando e camminando sulle passerelle, ma ha bisogno di concentrazione. Infatti Naomi Campbell ha addirittura detto di riuscire a non mangiare anche per giorni interi. Don’t try this at home ci verrebbe da dire, un po’ come il wrestling. La sua dieta è assolutamente sconsigliata e in realtà su altri individui potrebbe anche non essere affatto efficace, oltre a provocare dei danni.Naomi ha detto che certi giorni, soprattutto d’estate, le capita di bere solo dei succhi. In effetti, già una decina di anni fa aveva spiegato durante un’intervista rilasciata a Oprah Winfrey che la sua dieta era quella basata sul metodo Master Cleanse, ossia niente cibo solido, solo liquidi e in particolare limonata con pepe di caienna e sciroppo d’acero e poi un bicchiere di acqua e sale e una tisana lassativa. Si tratta però di una sorta di dieta detox che si può fare per pochi giorni. Solo che lei lo ha fatto fino a ben 18 giorni di fila! Una follia… Sarà anche per questo che ogni tanto si è resa protagonista di vere e proprie scenate con i suoi collaboratori o con alcune sue colleghe. È nota per avere un carattere difficile e forse è lecito pensare che un regime alimentare così estremo possa avere conseguenze anche sull’umore.Metodo Intermitting Fasting (digiuno intermittente) per dimagrire è di modaIl digiuno intermittente (IF) è attualmente una delle tendenze di salute e fitness più popolari al mondo. Le persone lo usano per perdere peso, migliorare la propria salute e semplificare i propri stili di vita. Molti studi dimostrano che può avere effetti potenti sul tuo corpo e cervello e può anche aiutarti a vivere più a lungo. Questa è la guida definitiva al digiuno intermittente per principianti.Metodo Intermitting fasting per dimagrire o digiuno intermittente: cos’è?Il digiuno intermittente (IF) è un modello alimentare che alterna periodi di digiuno a periodi di alimentazione. Non specifica quali cibi dovresti mangiare, ma piuttosto quando dovresti mangiarli. A questo proposito, non è una dieta in senso convenzionale, ma più accuratamente descritta come un modello alimentare. I metodi comuni di digiuno intermittente prevedono digiuni giornalieri di 16 ore o digiuni di 24 ore, due volte a settimana. Il digiuno è stata una pratica durante tutta l'evoluzione umana. Gli antichi cacciatori-raccoglitori non avevano supermercati, frigoriferi o cibo a disposizione tutto l'anno. A volte non riuscivano a trovare nulla da mangiare. Di conseguenza, gli esseri umani si sono evoluti per essere in grado di funzionare senza cibo per lunghi periodi di tempo. In effetti, digiunare di tanto in tanto è più naturale che mangiare sempre 3-4 (o più) pasti al giorno. Il digiuno viene spesso praticato anche per motivi religiosi o spirituali, incluso nell'Islam, nel Cristianesimo, nell'Ebraismo e nel Buddismo.Metodo Intermitting Fasting o digiuno intermittente: vari metodi per dimagrireEsistono diversi modi per eseguire il digiuno intermittente, che comportano tutti la suddivisione del giorno o della settimana in periodi di alimentazione e digiuno.Durante i periodi di digiuno si mangia poco o per niente.Questi sono i metodi più popolari:Il metodo 16/8: chiamato anche protocollo Leangains, prevede di saltare la colazione e limitare il periodo di consumo giornaliero a 8 ore, ad esempio dalle 13:00 alle 21:00, quindi digiunare per 16 ore in mezzo.Eat-Stop-Eat: comporta il digiuno per 24 ore, una o due volte alla settimana, ad esempio non mangiando dalla cena un giorno fino alla cena del giorno successivo.La dieta 5:2: Con questo metodo , consumi solo 500-600 calorie in due giorni non consecutivi della settimana, ma mangi normalmente gli altri 5 giorni.Riducendo l'apporto calorico, tutti questi metodi dovrebbero causare la perdita di peso, purché non si compensi mangiando molto di più durante i periodi di alimentazione. Molte persone trovano il metodo 16/8 il più semplice, sostenibile e facile da seguire. È anche il più popolare. Uno strumento di perdita di peso molto potente. La perdita di peso è il motivo più comune per cui le persone provano il digiuno intermittente (13Fonte attendibile). Facendo mangiare meno pasti, il digiuno intermittente può portare a una riduzione automatica dell'apporto calorico. Inoltre, il digiuno intermittente modifica i livelli ormonali per facilitare la perdita di peso. Oltre a ridurre l'insulina e aumentare i livelli di ormone della crescita, aumenta il rilascio dell'ormone norepinefrina (noradrenalina) che brucia i grassi. A causa di questi cambiamenti negli ormoni, il digiuno a breve termine può aumentare il tasso metabolico del 3,6-14%. Aiutandoti a mangiare di meno e a bruciare più calorie, il digiuno intermittente provoca la perdita di peso modificando entrambi i lati dell'equazione calorica.Gli studi dimostrano che il digiuno intermittente può essere uno strumento molto potente per perdere peso. Uno studio di revisione del 2014 ha rilevato che questo modello alimentare può causare una perdita di peso del 3-8% in 3-24 settimane, che è una quantità significativa, rispetto alla maggior parte degli studi sulla perdita di peso. Secondo lo stesso studio, le persone hanno anche perso il 4-7% della circonferenza della vita, il che indica una significativa perdita di grasso addominale dannoso che si accumula intorno agli organi e causa malattie. Un altro studio ha mostrato che il digiuno intermittente causa una minore perdita muscolare rispetto al metodo più standard di restrizione calorica continua. Tuttavia, tieni presente che la ragione principale del suo successo è che il digiuno intermittente ti aiuta a mangiare meno calorie in generale. Se ti abbuffi e mangi quantità massicce durante i tuoi periodi di alimentazione, potresti non perdere alcun peso.

