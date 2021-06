Salute e benessere Tronare in forma

Come eliminare la pancia molle e la pancia gonfia. Ecco alcuni trucchi o consigli utili per rimettersi in forma in vista della prova costume per l'estate 2021. Chi non ha una pancia eccessivamente grassa ma ha il problema della consistenza, può provare diversi rimedi naturali. La pancia molle è un sintomo di un eccessivo rilassamento dei tessuti. In queste circostanze l’ideale sarebbe associare una dieta ricca di proteine agli esercizi fisici mirati per rassodare l’addome. In questo contesto potrebbe esservi d’aiuto il nostro articolo guida dedicato a Come rassodare la pancia. In caso di pancia flaccida è consigliato fare il pieno di Vitamina E e di fare esercizi mirati per tonificare i muscoli addominali. Come eliminare la pancia gonfia: cause

Quello della pancia gonfia è un problema ben diverso che si discosta sia dall’accumulo di grasso viscerale (pancia grassa) sia dal cedimento delle fibre elastiche dei tessuti (pancia molle). La pancia gonfia vede diverse cause:

Intolleranze alimentari.

Nervosistmo, stress e ansia.

Disturbi psicosomatici.

Alimentazione scorretta o eccessiva somministrazione di cibo.

Alimentarsi con cibi non sufficientemente cotti.

Alimentarsi con cibi mal abbinati.

Eccessivo consumo di condimenti, salse o cibi piccanti.

Consumo eccessivo di bevande alcoliche, energetiche, bevande gassate, tè o caffè.

Fumare sigarette, tabacco o altro.

Somministrazione di alcuni farmaci.

Vita eccessivamente sedentaria.

Masticare chewinggum troppo spesso.

Parlare durante la masticazione.

Stitichezza e intestino pigro.

Per i rimedi naturali utili a eliminare la pancia gonfia vi rimandiamo alla pagina dedicata: pancia gonfia, rimedi naturali. Come eliminare la pancia gonfia dopo mangiato

La sensazione di pancia gonfia dopo mangiato è proporzionale alla quantità e soprattutto alla qualità degli alimenti che avete ingerito. In questo contesto l’unica cosa che potete fare è attendere la completa digestione o eventualmente agevolare questa fase assumendo un digestivo. Alcuni legumi e verdure come broccoli, cavoli e verze possono darvi una sensazione di pancia gonfia ma in questo caso la sensazione di pancia gonfia non dovrebbe permanere a lungo.

Come eliminare la pancia, piccoli trucchi per farlo più velocemente

Come premesso, il grasso viscerale è generalmente quello metabolicamente più attivo. Ciò significa che durante una dieta ipocalorica tenderete a perdere la pancia più in fretta di quanto fareste con il grasso glute-femorale (grasso su gambe e glutei).

Per agevolare il processo di eliminazione del grasso viscerale vi sono alcuni trucchi da seguire. Se avete deciso di andare a correre (se vi servono consigli sul primo approccio, è disponibile la mia guida come iniziare a correre) o semplicemente passeggiare, fatelo vicino al mare! Come eliminare la pancia molle e la pancia gonfia: correre o passeggiare

Correre o passeggiare sul bagnasciuga o sul lungomare, aiuta a bruciare calorie più velocemente. Nelle località marittime vi è una maggiore presenza di iodio, un oligoelemento indispensabile per la produzione di ormoni tiroidei che vi aiuterà a dare (in modo indiretto) una spinta al metabolismo aiutando i processi metabolici cellulari. Quando c’è una carenza di iodio, la tiroide rallenta abbassando l’intero metabolismo. Nelle località di mare lo iodio è presente ovunque: nell’aria, nell’acqua, nell’alimentazione tipica come pesce, frutti di mare e ortaggi coltivati in loco. Una grande incidenza è data dallo stile di vita non solo inteso come sedentarietà e alimentazione: lo stress può influire negativamente se cercate di eliminare la pancia velocemente. Il clima di relax aiuta a prevenire la produzione degli ormoni dello stress (in primis il cortisolo) che sono responsabili del sovrappeso e dell’eccessivo accumulo di grasso sulla pancia. Approfittate delle prossime vacanze per liberarvi da ogni stato depressivo o di esaurimento.