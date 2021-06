Rimozione rifiuti pericolosi nel Ragusano

Economia Ragusa

Rimozione di rifiuti pericolosi nel territorio ragusano. Nell’ambito dell’attività di bonifica dei rifiuti pericolosi contenenti amianto, voluta dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, giorno 31 maggio, su espressa richiesta del Dirigente Scolastico del Liceo Classico di Modica Sergio Carrubba, è stata eseguita la rimozione di campioni, ai fini didattici, contenenti amianto. Ed ancora, giorno 1 giugno, sulla scogliera di Punta Braccetto e in Contrada Anime del Purgatorio nel territorio del Comune di Ragusa, sono stati rimossi e messi in sicurezza, in diversi Big Bags a norma, lastre e rifiuti vari contenenti amianto. La prossima settimana tutti i Big Bags ancora presenti sul territorio provinciale saranno rimossi e conferiti in discarica autorizzata.

