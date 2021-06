Cronaca Palermo

Incidente a Palermo: due morti

Due morti in un incidente stradale in viale Regione Siciliana a Palermo, tra un'auto e una moto. L'impatto è avvenuto nelle rampe nei pressi di via Ernesto Basile. Le due vittime erano su uno scooter Piaggio Beverly che si è scontrato con una Bmw X3. A perdere la vita un uomo di 37 anni e una donna di 29 anni. Sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti di polizia e i carabinieri che hanno constatato il decesso. I rilievi sono condotti dagli agenti della polizia municipale.

