Attualità Ragusa

Covid Ragusa, 622 positivi e 26 ricoverati: casi in aumento Covid Ragusa, 622 positivi e 26 ricoverati: casi in aumento

I positivi tornano a salire, seppur di poco, in provincia di Ragusa. Salgono anche i ricoverati in ospedale. Lo si evince dai dati diffusi oggi, 3 giugno, dal bollettino dell’Asp di Ragusa. In totale i positivi al Covid 19 sono 622 di cui 590 in isolamento domiciliare, 26 ricoverati in ospedale e 6 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Ecco nel dettaglio i positivi elencati nel Bollettino Asp Ragusa di oggi 3 giugno Comune per Comune:22 Acate35 (+1) Chiaramonte Gulfi100 (-+7) Comiso2 (+2) Giarratana26 (+2) Ispica35 (-2) Modica2 Monterosso16 (+2) Pozzallo89 Ragusa12 (-4) Santa Croce Camerina16 (+1) Scicli235 (-12) VittoriaEcco i dati dei 26 ricoverati tra l’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e l’ospedale Guzzardi di Vittoria: 14 nel reparto di Malattie Infettive, 8 in area grigia, 2 in Rianimazione e 2 nell’area Covid dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 147.019 tamponi molecolari, 22.330 test sierologici, 371.057 test rapidi per un totale di 540.406.

I positivi tornano a salire, seppur di poco, in provincia di Ragusa. Salgono anche i ricoverati in ospedale. Lo si evince dai dati diffusi oggi, 3 giugno, dal bollettino dell’Asp di Ragusa. In totale i positivi al Covid 19 sono 622 di cui 590 in isolamento domiciliare, 26 ricoverati in ospedale e 6 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Ecco nel dettaglio i positivi elencati nel Bollettino Asp Ragusa di oggi 3 giugno Comune per Comune:

22 Acate

35 (+1) Chiaramonte Gulfi

100 (-+7) Comiso

2 (+2) Giarratana

26 (+2) Ispica

35 (-2) Modica

2 Monterosso

16 (+2) Pozzallo

89 Ragusa

12 (-4) Santa Croce Camerina

16 (+1) Scicli

235 (-12) Vittoria Ecco i dati dei 26 ricoverati tra l’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e l’ospedale Guzzardi di Vittoria: 14 nel reparto di Malattie Infettive, 8 in area grigia, 2 in Rianimazione e 2 nell’area Covid dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Ecco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 147.019 tamponi molecolari, 22.330 test sierologici, 371.057 test rapidi per un totale di 540.406.