Asp Ragusa, da oggi prenotazioni vaccino Covid per over 16 Asp Ragusa, da oggi prenotazioni vaccino Covid per over 16

Ragusa, 3 giugno 2021 - Da oggi anche all’Asp di Ragusa si è dato inizio alle prenotazioni per la vaccinazione per chi ha tra i 16 e i 39 anni. L'estensione della somministrazione del siero al nuovo target è stata autorizzata nell’ambito della campagna nazionale di immunizzazione. Verranno utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna e, su base volontaria, anche Vaxzevria e Janssen (monodose). «È un’occasione da non perdere per arrivare il prima possibile all’immunizzazione di massa» come ha avuto modo di sottolineare il presidente della Regione Nello Musumeci. Intanto, prosegue la campagna vaccinale in tutti gli hub della provincia, anche se ieri, purtroppo, a causa di un disguido, nel centro di contrada Beneventano alcuni utenti non sono stati infornati che nel pomeriggio il centro sarebbe rimasto chiuso. L’Azienda si scusa con gli utenti che hanno dovuto subito il disservizio.A Santa Croce Camerina, nel centro vaccinale, si è registrata un’alta affluenza di persone, anche immigrati, che si sono sottopostati al vaccino. Sono state somministrate 403 dosi di siero: Pfizer, AstraZeneca e J&J.

