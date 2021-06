Green pass per matrimoni, cresime e viaggi: le ultime regole

Italia Green pass

A partire dall'1 giugno, il ministero della Salute ha stabilito che anche in zona bianca sarà necessario esibire il Green pass per partecipare ad alcune attività: la certificazione attesta l'avvenuta vaccinazione contro il Covid oppure l'essere guariti dalla malattia o la negatività a un tampone. Finita la fase sperimentale per la piattaforma del pass Covid europeo, oggi è previsto il lancio ufficiale del gateway Ue, con i primi Stati membri che si collegheranno. Tra questi - secondo quanto si apprende - anche l'Italia, che tuttavia non inizierà fin da subito, a differenza ad esempio della Grecia, ad emettere i certificati digitali. Il via ufficiale del certificato Covid, ovvero quando il titolo sarà riconosciuto ed inizierà ad essere usato in tutti i 27 Stati membri, sarà comunque dopo la fine dell'iter legislativo dell'Ue, atteso per fine giugno.Green pass: come si ottiene la certificazione quando si viene vaccinati?Per chi ha fatto la prima dose, la certificazione che viene rilasciata al termine della vaccinazione è valida a partire dal quindicesimo giorno dall’inoculazione. Per chi ha fatto entrambe le dosi, o per chi ha ricevuto un vaccino monodose, è valida la certificazione rilasciata dopo aver effettuato l’inoculazione.Green pass: per quanto tempo è valida la certificazione dopo il vaccino?La certificazione che si ottiene dopo la seconda dose, o dopo una sola dose nel caso dei vaccini monodose, ha una validità di nove mesi. Quella che si ottiene dopo la prima dose vale solo fino alla seconda dose.Green pass: come si ottiene la certificazione che attesta che si è guariti dal Covid?Bisogna presentare la certificazione rilasciata dall’ospedale, se si è stati ricoverati, oppure dal medico di base o dal pediatra.Green pass: come si ottiene la certificazione dopo aver fatto il tampone?È necessaria l'esito negativo di un test (antigenico, molecolare o salivare) effettuato nelle 48 ore precedenti.Green pass: quando è obbligatorio presentare il Green pass?Il Green pass è obbligatorio, in zona gialla e in zona bianca, per partecipare a feste o banchetti conseguenti alle cerimonie civili o religiose. Indispensabile anche per andare in regioni arancioni o rosse. I governatori possono emettere ordinanza che richiedono il pass anche se si è in zona gialla o bianca. Il pass è obbligatorio anche per i minori con più di 2 anni.Green pass: per andare all’estero è obbligatorio il Green pass?La certificazione è necessaria, almeno fino a quando non sarà varato il pass europeo. Alcuni Stati europei, come Francia e Spagna, richiedono anche un tampone negativo. Secondo quanto dichiarato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, il Green pass vero e proprio dovrebbe essere approvato intorno a metà giugno. Le modalità di consegna del pass cartaceo non sono ancora state chiarite mentre il pass elettronico, come spiegato dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, si potrà scaricare anche sulle applicazioni IO e Immuni.

