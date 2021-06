Altro incidente oggi a Scicli: ferito un motociclista

Cronaca Scicli

Secondo incidente stradale nel territorio di Scicli. E’ avvenuto stasera intorno alle ore 21 in contrada Gurgazzi a Scicli. Secondo le prime informazioni nell’incidente è rimasto ferito un giovane motociclista. L’incidente è avvenuto in via Ponchielli. Il primo incidente è avvenuto nel poeriggio nella strada provinciale Donnnnalucat- Cava D'aliga nei pressi dell'incrocio per Bruca. Diversi i feriti trasportati all'ospedale Maggiore di Modica.

