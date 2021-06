Attualità Tv

Cotto e mangiato a Scicli: girate 5 puntate

La trasmissione Mediaset Cotto e Mangiato gira cinque puntate a Scicli. Andranno in onda nelle prossime settimane su Italia Uno. Non è passata inosservata la presenza a Scicli della troupe della trasmissione televisiva “Cotto e Mangiato”, la cui programmazione riprende dal 28 giugno su Italia Uno, dal lunedì al venerdì, a mezzogiorno. Sono venti le puntate che grazie a un progetto della Regione saranno girate in Sicilia, e di queste ben cinque a Scicli. La trasmissione è condotta da Tessa Gelisio e andrà alla scoperta dei prodotti tipici del territorio, mostrando i luoghi da visitare a Scicli e il suo grande patrimonio culturale.A darne notizia l’amministrazione Giannone.

