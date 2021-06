Cina, influenza aviaria: primo caso di uomo contagiato da virus H10N3

Attualità OMS

Influenza aviaria, in Cina il primo positivo al virus H10N3. La Commissione Nazionale di Sanità cinese ha però assicurato che il rischio di diffusione su larga scala del virus H10N3 è molto basso. Si tratta di un 41enne della provincia orientale dello Jiangsu, che è risultato positivo al virus H10N3 ricoverato in ospedale dal 28 aprile dopo aver sviluppato febbre e altri sintomi. Al momento, l'uomo, sarebbe in condizioni “stabili” e pronto per essere dimesso dall'ospedale. L’indagine medica compiuta sulle persone che hanno avuto stretti contatti con l’uomo non ha riscontrato altri casi, hanno fatto sapere i sanitari. L'H10N3 è un ceppo del virus a bassa patogenicità, ed il rischio che si diffonda su larga scala è molto basso, ha aggiunto l'NHC.Il ceppo identificato “non rappresenta un virus molto comune”, come confermato anche da Filip Claes, coordinatore del laboratorio regionale del centro di emergenza per le malattie animali transfrontaliere dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura presso l'Ufficio regionale per l'Asia e il Pacifico.

