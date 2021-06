Appuntamenti Ragusa

Ecotour – Alla scoperta di Ragusa. Il prossimo weekend si inaugura “Ecotour - Alla scoperta di Ragusa”: 9 visite guidate volte a valorizzare le bellezze della nostra città e del territorio ragusano. Il calendario dei tour, che si terranno al sabato e alla domenica fino al 4 luglio, è consultabile sulla pagina dell’Ecomuseo CARAT: https://www.ecomuseocarat.it/ecotour/. Le visite, gratuite, si rivolgono a gruppi di 30 persone, si svolgeranno in lingua italiana e, al fine di permettere un buon distanziamento interpersonale, utilizzeranno mini-whispers (radiomicrofoni), che saranno forniti, di volta in volta, nel punto di raccolta. Sono già aperte le prenotazioni per i tour di sabato 5 giugno (Il quartiere degli Archi a Ragusa Ibla) e domenica 6 giugno (La villa di Ibla) tramite il form di prenotazione sul sito, per un massimo di 4 persone per mail: https://www.ecomuseocarat.it/ecotour/Per completare la prenotazione bisognerà attendere conferma via mail. Ogni lunedì si potrà prenotare per i tour del weekend successivo. “Dopo un lunghissimo periodo di stasi – dichiara l’assessore alla cultura e beni culturali Clorinda Arezzo - la programmazione svolta negli ultimi mesi ci consente di ritrovare subito un’attività a lungo mancata: passeggiare insieme ad altri, innamorandoci delle bellezze che ci circondano. Il calendario di visite nasce dalla volontà di riscoprire il nostro territorio nelle molteplici sfaccettature che lo caratterizzano: siculi, ipogei tardo antichi, arte barocca, palazzi ottocenteschi, architettura razionalista e street art.Saranno le guide turistiche, con la loro professionalità, a raccontarne le storie ammaliando i partecipanti con sapiente dialettica. Le visite saranno filmate consentendo di “conservare” questi nove itinerari in una sorta di “catalogo visivo” utile a raccontare Ragusa ai nostri concittadini e a promuoverla. Il progetto, infatti, non è pensato per esaurirsi in se stesso ma per essere avvio di un’ulteriore valorizzazione dei nostri itinerari e della loro promozione.”

