E' morto il fratello di Pino Daniele, Salvatore Daniele aveva 56 anni

E' morto Salvatore Daniele, fratello di Pino Daniele: fatale un attacco di cuore. Il 56enne soffriva di problemi cardiaci come il grande musicista. Era stato raffigurato sulla copertina del primo grande album del fratello, "Terra mia". Alla fine il suo cuore ha ceduto, esattamente come era accaduto a suo fratello nel 2015. Salvatore Daniele, fratello di Pino Daniele, è morto a 56 anni. E' stato trovato privo di vita nella sua casa nel centro storico di Napoli. Suo era il volto raffigurato sulla copertina di "Terra mia", il primo album di grande successo del musicista. Poco più di un anno fa Salvatore era salito all'onore delle cronache per il possibile sgombero dell'abitazione in cui viveva, la stessa dove era nato Pino. La casa era stata pignorata dalla banca dopo alcune vicissitudini economiche della famiglia di Salvatore.L'altro fratello di Salvatore, Nello, non ha commentato quanto accaduto ma ha cambiato la propria immagine profilo su Facebook con un nastro a lutto, ricevendo moltissimi commenti di cordoglio.

