Maurizio CannavÃ² nuovo comandante della Polizia Municipale di Ragusa

Attualità Ragusa

Maurizio Cannavò nuovo comandante della Polizia Municipale di Ragusa Maurizio Cannavò nuovo comandante della Polizia Municipale di Ragusa

Galllery

Ragusa - In servizio da oggi al Comune di Ragusa il nuovo Comandante della Polizia Municipale. A dirigere il Settore VIII – Corpo di P.M. e politiche per la sicurezza urbana, a seguito della procedura di selezione per la mobilità volontaria per l’assunzione del nuovo Comandante, è stato chiamato il dott. Maurizio Cannavò, già dirigente del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Giarre. Il dott. Cannavò è stato ricevuto stamane dal Sindaco, alla presenza del presidente del Consiglio Comunale, Fabrizio Ilardo e del Segretario Generale dell’Ente, Valentino Pepe. Il primo cittadino ha augurato al nuovo dirigente buon lavoro alla giuda di un Settore di particolare rilevanza per l’Ente per i diversi servizi che è chiamato a svolgere nel territorio comunale. Il segretario generale, Valentino Pepe ed il dirigente del Settore Risorse Umane, Francesco Scrofani hanno altresì provveduto a far firmare al Comandante Maurizio Cannavò il contratto di lavoro al servizio del Comune che decorre, come detto, dalla data odierna.

Ragusa - In servizio da oggi al Comune di Ragusa il nuovo Comandante della Polizia Municipale. A dirigere il Settore VIII – Corpo di P.M. e politiche per la sicurezza urbana, a seguito della procedura di selezione per la mobilità volontaria per l’assunzione del nuovo Comandante, è stato chiamato il dott. Maurizio Cannavò, già dirigente del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Giarre. Il dott. Cannavò è stato ricevuto stamane dal Sindaco, alla presenza del presidente del Consiglio Comunale, Fabrizio Ilardo e del Segretario Generale dell’Ente, Valentino Pepe. Il primo cittadino ha augurato al nuovo dirigente buon lavoro alla giuda di un Settore di particolare rilevanza per l’Ente per i diversi servizi che è chiamato a svolgere nel territorio comunale. Il segretario generale, Valentino Pepe ed il dirigente del Settore Risorse Umane, Francesco Scrofani hanno altresì provveduto a far firmare al Comandante Maurizio Cannavò il contratto di lavoro al servizio del Comune che decorre, come detto, dalla data odierna.