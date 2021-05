Sport Scicli

Scicli, Gran Fondo MTB Fiume Irminio: una domenica di festa per lo sport FOTO

Una domenica di festa, all’insegna di sport e natura, quella organizzata dall’Associazione Sportiva "Amici Bike" di Donnalucata e patrocinata dal Comune di Scicli. L’occasione è stata la partecipazione di domenica 30 maggio, alla 3^ Edizione della Gran Fondo MTB Fiume Irminio – Città di Scicli, gara valevole come 5^ ed ultima prova del Campionato IMC: Iblea Mountain Bike Championship, Gran Fondo MTB CSAIN, ove verranno consegnate le maglie di Campioni IMC 2021. L’evento ha richiamato 160 corridori iscritti nelle varie categorie, decine di società sportive provenienti da tutta la Sicilia e con loro un numero enorme di accompagnatori ed appassionati che fanno presumere verosimile la presenza di numerosi visitatori, arrivati a Scicli per prendere parte alla gara ciclistica MTB.Complimenti al Gruppo Sportivo ASD Amici Bike di Donnalucata, sono stati formulati dall’Assessore allo Sport Guglielmo Scimonello per “la grande capacità organizzativa e sportiva dell'evento”, aggiungendo poi un ringraziamento per la "fruttuosa collaborazione prestata, da volontari, dai Carabinieri della Tenenza di Scicli e dagli agenti del Corpo di polizia municipale." La festa dello sport siciliano ricomincia, partendo anche da Scicli.

