10 alimenti per dimagrire in fretta: i veri cibi per perdere peso 10 alimenti per dimagrire in fretta: i veri cibi per perdere peso

Quando si comincia una dieta per dimagrire in fretta è importante sapere quali alimenti scegliere per perdere peso in fretta e cosa mangiare. Per prima cosa bisogna sapere che la dieta va elaborata con:

Alimenti ipocalorici che aiutano a risparmiare calorie.

Alimenti dietetici a base di fibre e alimenti ricchi di proteine che garantiscono una lunga sazietà.

Alimenti con preziose sostanze nutritive che contribuiscono ad un normale metabolismo energetico.

Quali sono i 10 alimenti per dimagrire in fretta: i veri cibi per perdere peso

Verdure per perdere peso

A parte l'acqua e il brodo, non ci sono alimenti che hanno meno calorie delle verdure. È quindi chiaro che le verdure sono ideali per perdere peso. Dovresti aggiungere le seguenti verdure alla tua lista della spesa: 1. Avocado

Potassio, grassi sani e il 3,0% di fibre fanno degli avocado un alimento sano e dietetico. Se mangi l'avocado in un'insalata aumenti il tuo apporto di nutrienti. Ma attenzione: considera sempre l'alto contenuto di calorie - tre volte tanto quanto una mela - quindi non mangiarne troppo.

2. Broccolo

Vitamina C, calcio, fosforo, potassio, magnesio - questi sono solo alcuni dei micronutrienti contenuti nei broccoli. Inoltre contengono solo 31 chilocalorie per 100 grammi, con una porzione proteica del 3,0 per cento e contiene anche fibre alimentari. Risultato: la verdura perfetta per dimagrire.

3. Funghi

I funghi (sono inclusi nelle verdure, anche se sono in realtà un gruppo separato) sono costituiti per il 2,9% di proteine, hanno un basso contenuto calorico (22 kcal/100 g) e hanno un indice glicemico (IG) molto basso di 15 (per fare un confronto: il glucosio ha il valore massimo con un IG di 100). Ciò significa che non aumentano quasi mai il livello di zucchero nel sangue. Sono quindi tra i migliori cibi per dimagrire. Con la FIT zuppa cremosa ai funghi nu3, si ottiene questo aiuto dimagrante preparato in 2 minuti. 4. Finocchio

Anche il finocchio ha un IG di 15. E poiché l'ortaggio ha solo 23 chilocalorie per 100 grammi, è quasi paragonabile ai funghi. Solo il contenuto proteico è inferiore all'1,1%.

5. Cavolo

Il cavolo ha solo 45 calorie per 100 grammi, ma 4,3 grammi di proteine e 4,2 grammi di fibre. Inoltre, il cavolo fornisce più del doppio di vitamina C rispetto a un limone e contiene altre importanti sostanze nutritive come potassio, calcio, magnesio e iodio. Non si può chiedere di più a un vegetale per perdere peso.

6. Cetriolo

Il cetriolo ha solo 13 calorie per 100 grammi, poiché è composto per il 96% di acqua. Grazie al suo alto contenuto d'acqua e al suo volume, il cetriolo assicura anche una buona sazietà. È quindi perfetto come alimento per dimagrire. 7. Carote

Le carote sono relativamente a basso contenuto calorico (38 kcal / 100 g) e piene di fibre (2,6 %), motivo per cui saziano a lungo. Sono anche ricchi di vitamina A e betacarotene, che fa bene agli occhi.

8. Rabarbaro

Una delle verdure a basso contenuto calorico è il rabarbaro (12 kcal / 100 g). Sì, hai letto bene, il rabarbaro è considerato un vegetale. In cucina, invece, viene trattato come la frutta per il suo gusto fruttato. A proposito: il rabarbaro contiene preziose sostanze nutritive come la vitamina C e il calcio.

9. Cavolini di Bruxelles

I cavolini di Bruxelles hanno i valori nutrizionali perfetti per gli alimenti che aiutano a perdere peso: 4,0% di proteine e 4,3% di fibre con solo il 3,5% di carboidrati e 0,5% di grassi. Che si traduce in 43 calorie per 100 grammi. Inoltre: i cavoletti di Bruxelles contengono molta vitamina C e piccole quantità di calcio e magnesio. 10. Insalata

È necessario ricordare che l'insalata è un alimento che aiuta a perdere peso grazie al suo basso contenuto calorico. Nel seguente elenco abbiamo riassunto i diversi tipi di insalata, ordinati in calorie per 100 grammi:

Lollo Bionda (11 kcal)

Cicoria (14 kcal)

Lattuga (14 kcal)

Iceberg (16 kcal)

Lollo Rosso, lattuga romana, batavia (16 kcal)

Radicchio (17 kcal)

Valerianella, indivia (23 kcal)

Rucola (28 kcal)