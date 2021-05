Politica Lega Sicilia

Massimiliano Rosselli per la segreteria tecnica Lega Sicilia Massimiliano Rosselli per la segreteria tecnica Lega Sicilia

"Massimiliano Rosselli si occuperà della segreteria tecnica della Lega per la Sicilia occidentale". Lo annuncia il segretario regionale della Lega Sicilia, Nino Minardo. Massimiliano Rosselli da oggi si occuperà della Segreteria Tecnica della Lega per la Sicilia Occidentale; lavorerà assieme al Responsabile Regionale, Gabriele Scariolo. Massimiliano ha aderito tra i primi al programma di Matteo Salvini, ha contribuito da subito al radicamento del partito in provincia di Agrigento ed ha già ricoperto numerosi incarichi di responsabilità. In occasione del nostro incontro Massimiliano mi ha ribadito di essere “completamente a disposizione delle esigenze dei siciliani e pronto ad amalgamare il gruppo dirigente che da tempo si impegna nella Lega ai tanti uomini e donne che di recente sono entrati nel nostro partito”: è lo spirito giusto, quello del “vince la squadra” a cui noi tutti facciamo riferimento e con cui gli auguro buon lavoro.

"Massimiliano Rosselli si occuperà della segreteria tecnica della Lega per la Sicilia occidentale". Lo annuncia il segretario regionale della Lega Sicilia, Nino Minardo. Massimiliano Rosselli da oggi si occuperà della Segreteria Tecnica della Lega per la Sicilia Occidentale; lavorerà assieme al Responsabile Regionale, Gabriele Scariolo. Massimiliano ha aderito tra i primi al programma di Matteo Salvini, ha contribuito da subito al radicamento del partito in provincia di Agrigento ed ha già ricoperto numerosi incarichi di responsabilità. In occasione del nostro incontro Massimiliano mi ha ribadito di essere “completamente a disposizione delle esigenze dei siciliani e pronto ad amalgamare il gruppo dirigente che da tempo si impegna nella Lega ai tanti uomini e donne che di recente sono entrati nel nostro partito”: è lo spirito giusto, quello del “vince la squadra” a cui noi tutti facciamo riferimento e con cui gli auguro buon lavoro.