Politica Comiso

Mangiacomeparli a Comiso per difendere il Made in Italy

Difendere il made in Italy con l’iniziativa #mangiacomeparli. Una occasione per riprendere il contatto con la gente. Molto partecipata l’iniziativa organizzata ieri, in piazza San Biagio, dalla Lega di Comiso con il segretario Giovanni Angelieri, l’assessore Biagio Vittoria, il consigliere comunale Daniela Longo. Presente il responsabile provinciale Enti locali della Lega, Andrea La Rosa, oltre a una grande partecipazione di rappresentanti leghisti dei comuni vicini, tra cui Acate con Giovanni Iacono, Chiaramonte Gulfi con Federico Chinnici, Pedalino con Concetta Cavalieri, Vittoria con Stefano Frasca. C’erano anche il segretario cittadino del Mpsi Vittoria, Biagio Pelligra, il responsabile provinciale Mpsi Raffaele Migliorisi, oltre a numerosi simpatizzanti di Modica e Ragusa.“Una iniziativa riuscita – spiega La Rosa – che ci ha permesso di ritornare in piazza, tra la gente, e di iniziare a dialogare. Un percorso tracciato dal leader nazionale Matteo Salvini, dal nostro leader regionale Nino Minardo che guida la comunità del partito attraverso il progetto della Lega dei territori, un progetto che sta facendo registrare l’adesione di numerosi rappresentanti delle istituzioni, risvegliando l’entusiasmo di varie fasce generazionali”. Inoltre, il responsabile degli enti locali Andrea La Rosa, portando il saluto dei vertici provinciali del partito, ha invitato la base ai prossimi incontri nei vari comuni, incontri finalizzati a programmare e organizzare confronti con i residenti dei vari territori.

