Il campione di ciclismo ragusano Damiano Caruso sarÃ  ricevuto a Ragusa

Appuntamenti Ragusa

Il campione di ciclismo ragusano Damiano Caruso sarà ricevuto a Ragusa Il campione di ciclismo ragusano Damiano Caruso sarà ricevuto a Ragusa

E’ festa grande in città, soprattutto per gli appassionati di ciclismo, che festeggiano il proprio idolo Damiano Caruso, ciclista professionista del team Bahrain Victorious, messosi in grande evidenza nel Giro d’Italia 2021, conquistando un brillante secondo posto nella classifica generale del Giro, conclusosi domenica scorso a Milano. L’Amministrazione comunale oltre ad omaggiare il campione di casa nostra illuminando di rosa per quattro serate la facciata di Palazzo di Città, vuole festeggiare il ritorno a casa del grande campione Damiano Caruso. Per questo motivo l’atleta sarà ricevuto al Comune presso l’Aula Consiliare, giovedì 3 giugno, alle ore 10.

E’ festa grande in città, soprattutto per gli appassionati di ciclismo, che festeggiano il proprio idolo Damiano Caruso, ciclista professionista del team Bahrain Victorious, messosi in grande evidenza nel Giro d’Italia 2021, conquistando un brillante secondo posto nella classifica generale del Giro, conclusosi domenica scorso a Milano. L’Amministrazione comunale oltre ad omaggiare il campione di casa nostra illuminando di rosa per quattro serate la facciata di Palazzo di Città, vuole festeggiare il ritorno a casa del grande campione Damiano Caruso. Per questo motivo l’atleta sarà ricevuto al Comune presso l’Aula Consiliare, giovedì 3 giugno, alle ore 10.