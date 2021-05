Giro d'Italia, Damiano Caruso di Ragusa: mai avrei pensato di chiudere secondo

Sport Ragusa

Giro d'Italia: Damiano Caruso, mai avrei pensato di chiudere secondo. Tre settimane piene di emozioni, è tutto incredibile. "Sono state le mie tre settimane. Incredibile quello che sto provando, dopo quello successo in tre settimane piene di emozioni, è stato un mix incredibile. Oggi mi ritrovo qui, al secondo posto, chi l'avrebbe mai pensato. È qualcosa di incredibile". Lo ha detto Damiano Caruso dopo aver chiusto al secondo posto il Giro d'Italia, intervistato da Rai Sport dopo l'ultima tappa a Milano. "La crono l'ho fatta forte perché è sempre meglio farla in maniera concentrata ma senza prendere rischi. Me la sono goduta nell'ultimo chilometro. Se sono qui è anche merito della mia famiglia".

