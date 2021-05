Covid, in zona bianca Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna

Italia Covid

ROMA - Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna sono le prime tre regioni a passare dalla ’’zona gialla’’ a quella ’’bianca’’, la fascia che prevede la riapertura di quasi tutte le attività e lo stop al coprifuoco. Le uniche regole da seguire in ‘zona biancà sono il distanziamento fisico, l’utilizzo della mascherina e il rispetto dei protocolli di sicurezza delle varie attività. Per Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto è prevista la riapertura totale il 7 giugno, mentre Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Trento e Piemonte dovrebbero passare in bianco il 14 giugno. Con la modifica dei parametri voluta dai presidenti delle Regioni e condivisa con il Cts (il Comitato tecnico Scientifico) per passare nella fascia più chiara bisogna che l’incidenza settimanale di casi positivi al Coronavirus sia al di sotto della soglia dei 50 ogni centomila abitanti, per tre settimane consecutive. Ad ottenere ‘il biancò, al momento, ci sono solo Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, che da domani cambiano colore.E già dalla prossima settimana il passaggio ne coinvolgerà altre quattro, con a metà giugno, molto probabilmente con più della metà dell’Italia in zona bianca.

