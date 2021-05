Cronaca Vittoria

Incidente a Vittoria: auto contro bici Incidente a Vittoria: auto contro bici

Incidente stradale stamattina, intorno alle ore 10, a Vittoria. Lo scontro è avvenuto tra un'auto e una bici. La peggio è toccata all'uomo a bordo della bici, un extracomunitario soccorso dall'ambulanza del 118. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. L'incidente è avvenuto sulla prima rotonda che da Vittoria porta sulla ex Sp 17 in direzione di Scoglitti. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale. (Foto Assenza)

Incidente stradale stamattina, intorno alle ore 10, a Vittoria. Lo scontro è avvenuto tra un'auto e una bici. La peggio è toccata all'uomo a bordo della bici, un extracomunitario soccorso dall'ambulanza del 118. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. L'incidente è avvenuto sulla prima rotonda che da Vittoria porta sulla ex Sp 17 in direzione di Scoglitti. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale. (Foto Assenza)