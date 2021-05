Cronaca Moto 3

E' morto il pilota Jason Dupasquier

E' morto questa mattina il pilota 19enne della KTM Jason Dupasquier, che ieri era stato ricoverato all'ospedale Careggi di Firenze in seguito a un incidente alla curva Arrabbiata 2 del circuito del Mugello durante le qualifiche della classe Moto3 del Gp d'Italia. L'annuncio è stato dato dalla sua scuderia, la Prustel GP sui social: "È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Jason Dupasquier. Siamo devastati e in questo momento tutti i nostri pensieri vanno alla famiglia di Jason. Ci mancherai tantissimo e non ti dimenticheremo mai, Jason"

