Meteo ponte 2 giugno, sempre piÃ¹ caldo ma anche temporali

Con martedì 1 giugno "inizierà l'estate meteorologica (quella astronomica sarà il 21) e il tempo sembrerebbe volgere verso il bello - informa il team del sito www.iLMeteo.it - infatti, l'alta pressione riuscirà sempre con più decisione a proteggere l'Italia dalle perturbazioni". Gli esperti spiegano "che fino a mercoledì 2 giugno il tempo sarà in prevalenza asciutto e spesso soleggiato, anche se non mancheranno alcuni temporali che, soprattutto nelle ore pomeridiane, potrebbero interessare i rilievi in genere. Dopo la festa della Repubblica l'anticiclone africano comincerà ad abbracciare tutto il nostro Paese e la prima conseguenza diretta saranno le temperature in sensibile aumento.I valori massimi raggiungeranno picchi di 27-30°C su gran parte delle regioni italiane, anche al Nord. Inizierà così una fase decisamente più calda per tutto il nostro Paese: che l'estate abbia inizio!".

