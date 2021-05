Ciliegie per maschera di bellezza viso: 3 ricette

Rimedi naturali Bellezza viso

Le ciliegie oltre ad essere un frutto toccasana per la salute dell’organismo è anche un rimedio naturale per la bellezza del viso, ecco 3 ricette per preparare 3 maschere di bellezza per il viso. Le ciliegie sono tra i frutti più squisiti che la natura ci abbia potuto regalare, oltre ad essere deliziose al palato sono molto benefiche per la nostra salute: infatti sono composte per circa l’80% da acqua, sodio, magnesio, zuccheri, una piccola percentuale di proteine, potassio, calcio, ferro e vitamine A e C. Inoltre contengono levulosio, un tipo di zucchero che possono concedersi di tanto in tanto anche i diabetici, e i flavonoidi, sostanze utilissime per contrastare i radicali liberi.Ciliegie e maschere di bellezza per il viso: 3 ricetteMaschera alle ciliegie e ai cetrioliIndicata per la zona perioculare, è rinfrescante, drenante, antiborse, antiocchiaie e naturalmente, stimolando la produzione di collagene, antirughe.Preparazione maschera ciliegie:1 fetta spessa di cetriolo, 6 ciliegie mature, 1 cucchiaio di yogurt naturale magro.Come si fa: frullate la fetta di cetriolo e le ciliegie; aggiungete poi lo yogurt e mescolate bene. Usando un pennellino (da ombretto, per esempio), stendere il composto sul contorno occhi: ma fare attenzione agli occhi!!! Lasciar agire per 10 minuti e poi sciacquare con acqua fredda.Maschera alle ciliegie e all’olio extra vergine d’olivaIdeale per spianare le rughe, tonificare e riconferire lucentezza e vitalità alla pelle.Preparazione maschera bellezza ciligie: 150 gr di polpa di ciliegie ben mature, 1 cucchiaio di olio extravergine di olio.Come si fa: schiacciate bene la polpa delle ciliegie con un mixer (le ciliegie devono essere sane, senza muffe o ammaccature o zone annerite, sode e mature). Quando il composto è omogeneo, aggiungete l’olio, mescolate e applicate poi sul viso. Fate riposare per 10 minuti (al massimo 15) e poi sciacquate accuratamente con acqua fredda. (Se volete, utilizzate un tonico delicato per il lavaggio e applicate poi una crema nutriente e idratante)Maschera alle ciliegie e mieleLa maschera con ciliegie e miele è una maschera ideale per combattere le rughe, tonificare e rinfrescare e rigenerare la pelle.Ricetta maschera bellezza ciliegie e miele: ingredienti3 ciliegie ben mature, 3 cucchiaini di miele naturale.Preparazione maschera di bellezzaCome si fa: schiacciate bene la polpa delle ciliegie con una forchetta e mescolate poi con il miele. Stendete la maschera poi sul viso e sul collo, evitando le zone vicine agli occhi. Massaggiate delicatamente con movimenti circolari e lasciate poi in posa per 30 minuti circa. Sciacquatevi poi con acqua tiepida.

