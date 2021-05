Pino Adamo dopo Carmelo Vanasia all'Udc di Ragusa

Politica Ragusa

Prosegue la riorganizzazione dell’Udc in provincia di Ragusa, dopo la nomina di Carmelo Vanasia a responsabile per gli Enti locali a Scicli, torna alla politica attiva, con l’impegno diretto nel partito, Pino Adamo, già vicesindaco, assessore cittadino e figura di primo piano nel panorama politico in città. Pino Adamo, che avrà un ruolo di responsabilità primaria nel partito, entra con il supporto di tutto il suo gruppo, fornendo un notevole contributo di idee e di esperienza destinato a fare crescere il partito, anche in previsione dei prossimi appuntamenti elettorali in città. Parte, quindi, da Scicli una spinta importante per l’Udc provinciale, impegnato, con Carmelo Vanasia e il coordinatore provinciale Pinuccio Lavima, alla ricostituzione dei quadri dirigenti nelle varie realtà comunali, ma soprattutto, con i tanti altri amici, alla creazione di un’area moderata e di centro in provincia di Ragusa che si rifaccia ai valori ed ai principi fondanti dell’idea sturziana dei Liberi e Forti e che trova riscontro nella iniziativa politica tesa ad un raccordo propositivo, fattivo e concreto con le tematiche regionali, impegnandosi a colmare le sempre più evidenti distanze di cui il territorio della provincia di Ragusa soffre per la sua posizione periferica che in alcuni casi si trasforma in marginalità.L’Udc tutto è impegnato in un progetto politico per la creazione di questa area di centro ed alla costruzione della casa dei moderati per consentire ai partiti di riprendere il proprio ruolo di centralità ponendosi in alternativa agli estremismi e ai populismi. L’Udc avvierà questo percorso con quei partiti e forze politiche pronte a credere in questo progetto oltre che nei comuni valori e nelle comuni intenzioni. Per la realizzazione di questa idea, non mancherà il supporto ed il sostegno del coordinatore regionale on. Decio Terrana e degli assessori regionali Daniela Baglieri e Mimmo Turano.

