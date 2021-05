Cronaca Lucca

Forte dei Marmi, incendio distrugge Bagno Gilda

I vigili del fuoco stanno intervenendo a Forte dei Marmi (Lucca), in viale Italico, per un incendio che ha attaccato uno stabilimento balneare da circa tre ore. I danni sono ingenti, i pompieri non segnalano persone coinvolte e sul posto è presente anche personale dell'ufficio di polizia giudiziaria del comando di Lucca per gli accertamenti sulle cause.

